В Румынии был Magura? Как на самом деле выглядит морской дрон, интересное сравнение

Факты, версии и технический контекст вокруг инцидента в Констанце

Ситуация со взрывом морского дрона в порту Румынии стала обрастать новостями о якобы причастности к инциденту украинского беспилотного надводного аппарата Magura. Но так или это на самом деле и как выглядит наш дрон, в этом материале рассказывает "Телеграф".

Действительно, дрон в Румынии оказался украинским, это подтвердили в Военно-морских силах Украины. Однако его марка не была указана.

"Во время выполнения задач в Черноморской операционной зоне один из морских безэкипажных катеров ВМС ВС Украины под влиянием средств РЭБ противника потерял управление и оказался у берегов Румынии. Военно-Морскими Силами ВС Украины была предоставлена ​​необходимая информация военно-морским силам Румынии с целью предотвращения потерь среди гражданского населения", — говорится в сообщении.

Для понимания ситуации:

Утром 5 июня у берегов порта Констанца в Румынии прогремел взрыв. Причиной тому стал морской беспилотник, который, что примечательно, не входит в состав вооружения румынской армии и не участвовал в недавних учениях. В социальных сетях стала появляться информация, в том числе и от российских пропагандистов, что это был якобы украинский БПЛа "Магура".

Морской дрон в Румынии. Фото: Минобороны Румынии

Что говорят российские пропагандисты о взрыве в Румынии

Magura — что о нем известно

Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus) — украинская многоцелевая надводная беспилотная лодка, разработанная для ГУР Министерства обороны Украины компанией UFORCE.

Дрон способен выполнять ряд задач: наблюдение, разведка, патрулирование, поисково-спасательные работы, охрана морского флота, противоминная борьба, боевые миссии. При этом гидродинамический корпус и изящный профиль этого дрона дают ему возможность передвигаться скрыто с превосходной маневренностью.

Magura

Также он был признан самым результативным во время российско-украинской войны. По состоянию на июль 2024 года, благодаря этим дронам нанесено огневое поражение 14 российским кораблям, 8 из которых уничтожено полностью, таким образом, этим дроном было уничтожено больше всего кораблей россиян за время полномасштабной агрессии.

Magura

Характеристики:

Длина: 5,5 м;

Ширина: 1,5 м;

Высота над ватерлинией: 500 мм;

Крейсерская скорость: 22 узла;

Максимальная скорость: 42 узла;

Дальность: 400 морских миль (740,8 км);

Полезная нагрузка 320 кг;

Magura — что о нем известно. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Сравнение фото: мог ли это быть дрон "Магура"?

С помощью ИИ GPT Chat "Телеграф" проанализировал фото дрона в Румынии и фото "Магуры". Цифровой разум рассказал, что общего у этих дронов и в чем главные различия.

Схожесть:

Оба аппарата относятся к классу надводных безэкипажных катеров (USV).

Имеют: низкопрофильный корпус; острый нос; спутниковые антенны и датчики на верхней палубе; дистанционное управление; схожую концепцию применения.

Именно поэтому на первый взгляд они могут показаться похожими. Но в то же время ИИ акцентирует на различиях:

Корпус. На фото из порта Румынии корпус у дрона более длинный и более широкий, с более плавными обводами. А у Magura корпус имеет характерную клиновидную форму с резкими углами и выраженным V-образным носом.

На фото из порта Румынии корпус у дрона более длинный и более широкий, с более плавными обводами. А у Magura корпус имеет характерную клиновидную форму с резкими углами и выраженным V-образным носом. Палуба. На румынском фото можно заметить несколько больших сферических антенн, высокую кормовую конструкцию, много наружного оборудования. А на "Магуре" палуба гораздо проще и компактнее.

На румынском фото можно заметить несколько больших сферических антенн, высокую кормовую конструкцию, много наружного оборудования. А на "Магуре" палуба гораздо проще и компактнее. Кормовая часть. У дрона в Констанце есть заметная рамная конструкция на корме, которой нет у известных модификаций Magura V5.

У дрона в Констанце есть заметная рамная конструкция на корме, которой нет у известных модификаций Magura V5. Размещение оборудования. Схема расположения антенн, камер и сенсоров отличается от обычно публиковавшейся для Magura.

Таким образом ИИ приходит к выводу, что дрон в Румынии не выглядит, как типичный дрон "Магура".

Вывод ИИ

Для сравнения были представлены следующие фотографии:

Дрон в Румынии (слева), дрон "Магура" (справа). Коллаж: "Телеграф"

В то же время развеивают фейки и в социальных сетях, сравнивая фотографии.

Магура (сверху), дрон в Румынии (снизу). Фото: Телеграм-канал "Тарас Григорович повідомляє"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в мае жилой многоквартирный дом в Румынии атаковал дрон.