С начала декабря в Украине произошло уже 6 землетрясений. Где зафиксировано самое сильное (карта)

В ночь на 13 декабря "потрусило" Буковину

В декабре на территории Украины зафиксировано несколько землетрясений магнитудой от 1,8 до 4,4 балла по шкале Рихтера. Самые сильные подземные толчки произошли на территории оккупированного Крыма.

Что нужно знать:

С начала декабря в Украине зафиксировано несколько землетрясений — одно из них относится к ощутимым

Подземные толчки небольшой силы произошли в западных областях

А самым сильным стало землетрясение на территории крымского полуострова — 4.4 балла по шкале Рихтера

Землетрясения в Украине с начала декабря

Об этом свидетельствуют данные Главного центра специального контроля. В ночь на 13 декабря подземные толчки силой 2.5 по шкале Рихтера на глубине 3 км произошли в Черновицкой области (Днестровский район). По классификации землетрясений они относятся к едва ощутимым.

Вечером 11 декабря землетрясение магнитудой 2,9 балла зафиксировано Чертковском районе Тернопольской области. Подземные колебания такой силы относят к категории ощутимых — люди могут заметить их, однако они обычно не несут опасности.

Самое сильное землетрясение за месяц по состоянию на 13 декабря зафиксировано на территории Крыма. Подземные толчки магнитудой 4.4 по шкале Рихтера произошли 12 декабря в 19:13. Эпицентр землетрясения находился в Черном море (12 км от побережью Крыма), на глубине 16 км. По классификации землетрясений оно относится к ощутимым.

Карта землетрясений в Украине в декабре

Российские СМИ подтверждают, что Крым "потрусило". Пишут, что за ночь произошло 20 афтершоков.

Также незначительные подземные толчки с начала декабря фиксировались в Черновицкой области (1 декабря). Также они были зафиксированы на Закарпатье (два землетрясения 8 декабря).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сто лет назад Крым существенно пострадал от землетрясения. Данные исторических наблюдений показывают, что вскоре он может повториться. В зоне риска — прибрежные районы Черного моря, в частности — Одесчина, Николаевщина, Херсонщина и собственно Крым. Особенность юга такова, объяснил ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Дмитрий Гринь, что волна может и не пойти далеко, особенно если землетрясение будет в море. Однако один объект оно точно разрушит – Крымский мост.