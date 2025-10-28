Турцию тряхнуло сильное землетрясение: есть разрушения и повреждения зданий (карта, видео, фото)

Эпицентр находился в городе Сындыргы в провинции Балыкесир на глубине около шести километров

В Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1 балла по шкале Рихтера, повлекшее разрушение и повреждение в одной из провинций страны. Несколько других регионов Турции также ощутили толчки.

Что нужно знать:

Одна из провинций Турции – Балыкесир – пострадала от стихийного бедствия, еще несколько почувствовали афтершоки

Турецкие власти заявляют, что серьезные последствия землетрясения не зафиксированы

Тем временем СМИ публикуют фото и видео разрушенных и поврежденных построек Сындыргы

Как сообщает Associated Press, эпицентр землетрясения находился в городе Сындыргы в провинции Балыкесир на глубине около шести километров. Также был отмечен ряд афтершоков мощностью в 4,2 балла. Толчки почувствовали города в ряде соседних провинций Бурса и Маниса, а также в крупных городах, в том числе в Стамбуле и Измире.

По данным министерства внутренних дел Турции и Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), в результате первичных обследований якобы нет серьезных последствий. Министр внутренних дел Али Ерликая сообщил, что на городах работают спасательные группы, а министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу — что в результате стихийного бедствия нет пострадавших или погибших.

Однако турецкие СМИ сообщили об обвале по меньшей мере трех зданий в Сындыргы. А турецкие каналы в Telegram публикуют фото и видео разрушений, произошедших в результате землетрясения. Впрочем, о погибших или раненых также не сообщалось.

