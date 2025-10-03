Как война влияет на землетрясения? Сейсмолог назвал главную угрозу, о которой не догадываются

Сейсмологи не фиксируют рост природных землетрясений из-за взрывов, вызванных войной, однако предупреждают о других рисках

Несмотря на мощные взрывы в результате российских атак, война не повлекла за собой изменений в сейсмической активности Украины. Энергия, которую генерируют даже самые большие взрывы, мизерна по сравнению с той, что нужна для возникновения землетрясения.

Что следует знать:

Даже мощные взрывы не влияют на природную сейсмичность Украины

Взрывные волны снижают их устойчивость.

Жилье, подвергшееся ударным волнам, могут не выдержать даже слабых толчков

Об этом "Телеграфу" сообщил ведущий научный сотрудник Института геофизики им. Субботина НАН Украины Дмитрий Гринь. "Все землетрясения происходят на больших глубинах. И эти поверхностные наши взрывы, наши какие-то действия, они не могут повлиять на ускорение или замедление, или какое-то увеличение количества этих землетрясений", — отметил сейсмолог.

В то же время, взрывные волны способны повреждать здания, что создает новые риски в случае возможных землетрясений в будущем. Особенно это касается конструкций, которые уже получили повреждения от прямых попаданий или взрывной волны.

По словам сейсмолога, военные действия могут вызвать техногенные оползни, в частности в карьерах или зонах чрезмерной нагрузки на почвы, но к естественной сейсмичности это никакого отношения не имеет.

Впрочем, эксперт отмечает другой фактор риска. Хотя сами боевые действия не вызывают землетрясений, повреждение инфраструктуры, вызванное взрывами, снижает сейсмостойкость зданий.

По словам Гриня, большое количество жилых домов — особенно в районах, подвергшихся обстрелам, — подверглись структурным нагрузкам, которые могли ослабить конструкции. Речь идет, в частности, об ударных волнах от ракет или авиаударов, создающих сильные толчки через почву.

"Эта тема мало изучена и возникает вопрос, смогут ли эти дома после такого поражения выдержать, например, землетрясение в 3-4 балла", — отметил ученый.

