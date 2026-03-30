Никаких балаклав и обязательные камеры: народный депутат готовит запросы в ТЦК после того, что увидел в Киеве

Военные и полиция должны иметь соответствующий вид

Военнослужащие ТЦК могут перестать носить балаклавы и иметь боди-камеры. Все должно соответствовать законодательству.

Об этом в блиц-интервью "Телеграфу" сказал член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель фракции "Слуга народа" Александр Федиенко. По его словам, после того как он лично стал свидетелем совместного рейда сотрудников Подольского ТЦК и полиции в Киеве, где военнослужащие находились в балаклавах, он намерен обратиться в Сухопутные войска и Подольский ТЦК, чтобы военнослужащие имели надлежащий вид при выполнении мероприятий.

"Буду дальше обращаться в Сухопутные войска, в Подольский ТЦК, чтобы все же их военнослужащие, находящиеся во время выполнения мероприятия, были без балаклав и с боди-камерами", — заявил нардеп.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": "Законны ли рейды ТЦК в балаклавах? Блицинтервью с нардепом Федиенко" .

По его словам, полиция и военнослужащие ТЦК должны выглядеть соответствующим — в первую очередь соответствующим действующему законодательству.

В свою очередь, начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в интервью " Телеграфу " сказал, что правила ношения формы для военнослужащих ТЦК регулируются приказом Министерства обороны №606. Этим документом, в частности, определены обязательные шевроны и нарукавные знаки, а ношение таких предметов, как балаклава, разрешается исключительно по приказу командира или начальника, но не по собственному военному.

Часть приказа Минобороны по ношению балаклавы

За нарушение установленных правил формы одежды предусмотрено дисциплинарное взыскание.

Ранее "Телеграф" писал, может ли полиция останавливать людей для проверки ТЦК.