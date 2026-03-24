Нет света или интернета – прогул? В Раде объяснили, будут ли штрафовать за такие пропуски

Журналисты пообщались с секретарем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций

Ужесточение ответственности за пропуски занятий в школах вызывает немало вопросов у родителей и детей. Ведь в МОН уже заговорили о наложении штрафов до 5100 гривен за прогулы. Среди прочих украинцев интересует вопрос о "прогулах" дистанционного обучения из-за проблем с электричеством и связью в условиях войны.

"Телеграф" обратился к нардепу, секретарю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Наталье Пипе, чтобы получить ответ.

Мы спросили, как будет фиксироваться отсутствие, если у ребенка были проблемы со светом или интернетом. Сегодня это не редкость, ведь из-за атак россиян в домах украинцев не всегда есть свет.

"В таких случаях обычно учитываются объективные обстоятельства. Пояснения от родителей могут приниматься во внимание, особенно если речь идет об единичных или подтвержденных ситуациях", – сказала народная избранница.

Заметим, что министр образования Оксен Лесной говорил о 10 днях пропусков, за которые может предусматриваться ответственность, в частности, речь идет и о прогулах дистанционного обучения.

