Связь больше не будет прежней: оператор готовит важные изменения с 16 июня

Изменения коснутся жителей четырех областей

Украинцев готовят к важным изменениям в мобильной связи, которые начнутся уже с 16 июня – в некоторых регионах постепенно исчезнет привычный 3G, а на его месте заработает более быстрый 4G.

Операторы "Киевстар" предупреждают — для части абонентов это может означать не просто обновление сети, но и необходимость изменить настройки или SIM-карту, чтобы не остаться без связи, как написали в "PMG".

Где произойдут изменения

Первыми обновления коснутся нескольких районов в четырех областях Украины:

Черниговская область — Черниговский и Прилукский районы

Львовская область — ряд районов, в том числе Стрыйский, Дрогобычский, Яворовский и другие.

Черкасская область — Черкасский район, Канев, Золотоноша и другие территории.

Житомирская область — Звягельский и Бердичевский районы.

Переход на новый стандарт будет происходить не одновременно, а постепенно после 16 июня, начиная с полуночи.

Что нужно сделать абонентам

Чтобы не остаться без быстрого интернета и стабильной связи, пользователям рекомендуется заранее проверить свои телефоны.

Во-первых, устройство должно поддерживать 4G (LTE). Во-вторых, важно проверить SIM-карту — она должна поддерживать технологию VoLTE. Если нет, её можно бесплатно или за минимальную плату заменить в магазине оператора.

Также нужно в настройках телефона выбрать режим сети 4G/LTE (для Android) или активировать мобильные данные соответствующего стандарта в iOS.

Что это даст пользователям

Переход на 4G должен улучшить скорость интернета, стабильность связи и качество звонков. При этом освободившиеся частоты после выключения 3G позволят сети работать более эффективно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ваш мобильный номер могут отдать другим людям.