Связь больше не будет прежней: оператор готовит важные изменения с 16 июня
Изменения коснутся жителей четырех областей
Украинцев готовят к важным изменениям в мобильной связи, которые начнутся уже с 16 июня – в некоторых регионах постепенно исчезнет привычный 3G, а на его месте заработает более быстрый 4G.
Операторы "Киевстар" предупреждают — для части абонентов это может означать не просто обновление сети, но и необходимость изменить настройки или SIM-карту, чтобы не остаться без связи, как написали в "PMG".
Где произойдут изменения
Первыми обновления коснутся нескольких районов в четырех областях Украины:
- Черниговская область — Черниговский и Прилукский районы
- Львовская область — ряд районов, в том числе Стрыйский, Дрогобычский, Яворовский и другие.
- Черкасская область — Черкасский район, Канев, Золотоноша и другие территории.
- Житомирская область — Звягельский и Бердичевский районы.
Переход на новый стандарт будет происходить не одновременно, а постепенно после 16 июня, начиная с полуночи.
Что нужно сделать абонентам
Чтобы не остаться без быстрого интернета и стабильной связи, пользователям рекомендуется заранее проверить свои телефоны.
Во-первых, устройство должно поддерживать 4G (LTE). Во-вторых, важно проверить SIM-карту — она должна поддерживать технологию VoLTE. Если нет, её можно бесплатно или за минимальную плату заменить в магазине оператора.
Также нужно в настройках телефона выбрать режим сети 4G/LTE (для Android) или активировать мобильные данные соответствующего стандарта в iOS.
Что это даст пользователям
Переход на 4G должен улучшить скорость интернета, стабильность связи и качество звонков. При этом освободившиеся частоты после выключения 3G позволят сети работать более эффективно.
