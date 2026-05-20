Львов, Ровно или Ивано-Франковск: где первым ударит летняя жара до +27

Повезет не всем — некоторым городам придется подождать

Пока часть Украины еще скрывается от свежего весеннего ветра, в один из регионов уже следует настоящее лето. Термометры разогреют на западе страны до июньских показателей.

Свежий прогноз погоды на конец рабочей недели и ближайшие выходные, 21–24 мая подготовил Google DeepMind WeatherNext 2. "Телеграф" узнал, где именно ждать аномальные градусы, а кому следует держать зонтики наготове.

Где лето начнется уже в четверг

Главным счастливчиком в конце этой недели станет Ивано-Франковск. Благодаря защищенности Карпатским рельефом город первым примет удар субтропического тепла.

Уже в четверг и пятницу, 21–22 мая, столбики термометров здесь уверенно достигнут летнюю отметку в +25°C и кое-где будут достигать жарких +26°C… +27°C. Куртки можно смело прятать в шкаф. Что касается осадков, в четверг день будет преимущественно солнечным, а вот в пятницу и субботу, 22–23 мая, ближе к вечеру возможны сугубо летние кратковременные грозы. Они будут быстрыми и только освежат воздух.

Погода в Ивано-Франковске

Комфортное тепло и переменное солнце во Львове

Во Львове погода порадует теплом, но без экстремальных температур. Близость к атлантическим воздушным массам будет немного сдерживать жару.

С 21 по 23 мая здесь ожидается вполне комфортное "европейское лето" с температурой в пределах +21°C… +23°C. Настоящее потепление свыше +24°C придет сюда с опозданием – ближе к воскресенью, 24 мая. Небо будет периодически затягивать облаками, но существенных осадков или затяжных дождей модель не прогнозирует — идеальное время для прогулок по городу.

Погода во Львове

Кому придется подождать жары

Дольше летнего тепла будут ждать Ровно. Сюда прорываются более прохладные воздушные потоки с севера, поэтому о летней жаре идти речь пока не может.

В течение 21-23 мая температурный максимум в Ровно будет колебаться в пределах скромных +19 ° C ... +21 ° C. Погода будет достаточно изменчивой и ветреной, а влажность воздуха повышенной. Вместе с прохладным северо-западным ветром в четверг и пятницу возможны периодические мелкие дожди, так что зонты жителям еще понадобятся. Определенное потепление до +23°C здесь почувствуют только в конце недели, 24 мая.

Погода в Ровно

