Первые семьи ВПЛ приобрели жилье благодаря "єВідновлення": сколько из бюджета уйдет на новые дома

Первые переселенцы получили жилье по государственной программе "єВідновлення".

Первые семьи внутренне перемещенных лиц уже получили возможность приобрести новое жилье благодаря государственной программе компенсации. Правительство выделило 15 миллиардов гривен на выплаты для переселенцев, чьи дома были уничтожены во время войны.

Об этом сообщил Павел Фролов, глава парламентской ВСК по вопросам защиты ВПЛ. Данная программа является частью общей стратегии поддержки внутренне перемещенных лиц, направленной на обеспечение их надлежащего жилья и условий проживания.

Благодаря программе выдано более 3,4 тысяч жилых сертификатов для ВПЛ. Более 2,4 тысяч семей уже забронировали средства и в ближайшее время смогут приобрести новые дома. В общей сложности компенсацию получат более 15 тысяч семей. Программа реализуется по инициативе парламентской ВСК, инициировавшей принятие правительственного решения и соответствующего закона. По словам Фролова, это важный шаг в восстановлении разрушенных жилых объектов и поддержке пострадавших от боевых действий граждан.

Для участия в программе "єВідновлення" заявителям нужно иметь зарегистрированное право собственности на уничтоженное жилье и справку о статусе ВПЛ. Жилье должно быть единственным на подконтрольной Украине территории. Кроме того, необходимо подать заявление на компенсацию через соответствующие государственные органы, собрать необходимые документы и пройти проверку для подтверждения права на получение сертификата.

В дополнение к этому правительство рассматривает возможность расширения программы для охвата большего количества семей, потерявших жилье из-за войны. По словам Фролова, в планах есть введение дополнительных мер поддержки, таких как финансирование ремонтов и восстановление разрушенных домов, а также создание новых жилых комплексов для ВПЛ.

В целом, государственная программа компенсации для внутренне перемещенных лиц является важным инструментом поддержки граждан, пострадавших от войны, и способствует их возвращению к нормальной жизни. Правительство будет продолжать работать над реализацией этой программы и усовершенствованием механизмов оказания помощи ВПЛ.

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