Год от запуска реформы рынка азартных игр и лотерей в Украине: результаты Минцифры и госагентства PlayCity
Год назад вступил в силу закон, ставший отсчетом реформы рынка азартных игр и лотерей в Украине. Координацию реформы взяло на себя Министерство цифровой трансформации Украины, а для ее реализации создано государственное агентство PlayCity.
Целью реформы является формирование прозрачного, контролируемого и подотчетного государству рынка азартных игр и лотерей. За первый год работы заложена основа для системных изменений, сообщает и.о. Министр цифровой трансформации Александр Борняков.
Поступление в госбюджет
В 2025 году PlayCity возобновило лицензирование организаторов азартных игр и операторов лотерей. Государственный бюджет Украины получил за 2025 год:
- более ₴1,7 млрд — от лицензий в сфере азартных игр;
- почти ₴17 млрд — налоговых поступлений в сфере азартных игр;
- более ₴72 млн — от лицензий операторов лотерей.
До перезапуска рынка лотерей, состоявшегося в 2025 году, государство фактически не получало никаких лицензионных поступлений от этого бизнеса более 12 лет.
Борьба с нелегальным рынком азартных игр
Через год:
- заблокировано более 3500 нелегальных сайтов с азартными играми;
- удалено более 500 аккаунтов в соцсетях, незаконно рекламировавших азартные игры;
- применены штрафные санкции к 16 блогерам и медиа за незаконную рекламу азартных игр.
PlayCity построило системное сотрудничество с правоохранительными органами, в том числе Бюро экономической безопасности, благодаря чему начало системно идентифицировать лица, ответственные за незаконную рекламу азартных игр.
Для быстрого прекращения правонарушений по онлайн-рекламе госагентство PlayCity наладило быстрое взаимодействие с Meta, TikTok, Viber и Google.
Борьба с лудоманией и защита игроков
Минцифра ввела:
- финансовые и временные лимиты на игру;
- принципы ответственной игры: запрещается стимулировать игроков через бонусы, подарки, алкоголь, акции, кэшбеки, "фриспины" и другие поощрения, в том числе за проигрыш;
- новые требования к бизнесу по мониторингу поведения игроков, возможности самоограничения через организатора и поддержки при выявлении зависимости от азартных игр;
- удобный механизм ограничения от азартных игр на сайте.
Отдельный очень важный фокус – безопасность военных. Вместе с Министерством обороны Украины Минцифра впервые создала механизм ограничения участия военных в азартных играх. В настоящее время идет общественное обсуждение постановления.
Прозрачность рынка: Государственная система онлайн-мониторинга
Разработана Государственная система онлайн-мониторинга — сложная IТ-система, которая в режиме реального времени фиксирует всю операционную деятельность организаторов азартных игр.
Сейчас идет подключение организаторов азартных игр к ДСОМ.
Прозрачность деятельности госрегулятора
Впервые через Действие путем открытого голосования избраны представители гражданского общества в Независимую антикоррупционную экспертную группу при PlayCity.
Это дополнительный уровень контроля деятельности государственного регулятора и гарантия прозрачности действий и подотчетности обществу.
Планы на 2026 год
Реформа рынка азартных игр и лотерей – многоуровневый сложный процесс, требующий системной непрерывной и эффективной работы Министерства цифровой трансформации, государственного агентства PlayCity, Правительства, правоохранительных органов, НБУ, Верховной Рады и профильных комитетов.
Совершенствование законодательства – следующий критически важный шаг. Это заложит базовые нормы, необходимые для прозрачной работы отрасли и более широкой детенизации.
Министерство цифровой трансформации Украины уже подготовило три законопроекта относительно изменений в:
- Налоговом кодексе.
- Законе об азартных играх.
- Законе о лотереях.
Документы находятся в общественном обсуждении. Ожидается, что Верховная Рада Украины рассмотрит их в этом году.