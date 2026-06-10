ЧМ-2026: где и когда смотреть матч-открытие Мундиаля

Турнир начнется в Мексике

В четверг, 11 июня, стартует 23-й чемпионат мира по футболу. В матче-открытии сыграют представители группы А Мексика и ЮАР.

Что нужно знать

В первой игре традиционно сыграет страна-хозяйка

В Украине первую встречу Мундиаля покажет Megogo

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике

В прямом эфире в Украине игру Мексика — ЮАР покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает "Телеграф".

Встреча Мексика — ЮАР состоится в Мехико (Мексика) на стадионе "Мехико Сити", начало игры в 22:00 по киевскому времени. Посмотреть поединок можно по подпискам: Megopack, Megopack Y, Megopack N+S и "Спорт". Стоимость просмотра составляет от 279 грн/месяц.

В другом матче группы А сыграют Южная Корея и Чехия. Этот поединок пройдет 12 июня. Встречу также можно посмотреть на Megogo (начало в 05:00 по киевскому времени).

Напомним, ЧМ-2026 пройдет с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале сыграют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф. На сайте "Телеграф" доступно полный календарь и расписание турнира. Добавим, что суперкомпьютер назвал сборную, которая, вероятно, выиграет трофей.