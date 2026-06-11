Россиянам придется отказаться от Крыма: Портников объяснил почему

Глава Кремля повторяет позорную ошибку императоров

России никогда не везло с Крымом и ночная атака на оккупированный полуостров еще раз продемонстрировала неспособность российских властей оградить его от ракетных атак и прилетов беспилотников.

Об этом журналист, публицист, писатель, политический обозреватель Виталий Портников рассказал в своем YouTube-канале.

Глава России Владимир Путин, повторяет ошибку российских императоров, символом позорного поражения которых полуостров стал в Крымской войне. По словам Портникова, именно связь с материком и является ответом на вопрос, почему не стоит возлагать какие-то надежды на Крым. Он напомнил, что Крымское ханство начало приходить в упадок именно тогда, когда его "подвинули" с материка.

"Вооруженные силы Украины способны прервать связь между оккупированной частью украинского материка и оккупированным Крымом. И это, конечно, приводит к новому серьезному кризису на полуострове, новым логистическим проблемам и пониманию, что под российской оккупацией Крыму не выжить", – говорит публицист.

Виталий Портников

Поражение мостов в Армянске, по его мнению, еще больше создаст проблемы связи между полуостровом и оккупированной частью украинского материка. В результате увеличится кризис с горючим и уменьшатся возможности ВС РФ для дальнейшей агрессии против Украины.

В таких условиях российское общество стало понимать, что единственный реальный выход – это отказаться от оккупированных РФ территорий, в частности, Крыма. Ранее те же люди приветствовали аннексию полуострова, что показал стремительный рост рейтинга Путина. Результатом же явилось втягивание собственной страны в войну и перечеркивание перспектив на долгие беспросветные десятилетия, отмечает обозреватель.

Когда российский диктатор решил напасть на соседние украинские территории из-за упадка оккупированного Крыма, он надеялся на роль Черноморского флота РФ, говорит Портников. Однако российским кораблям пришлось убираться из Севастополя в бухты Новороссийска и прятаться там от украинских ракет и дронов.

"Российский период в истории Крыма должен быть охарактеризован и в украинских, и в российских, и в крымско-татарских учебниках как период позора, который нужно перечеркнуть и забыть, как ужасные страницы в истории полуострова", — считает он.

Ранее мы рассказали, что известно о Чонгарском мосте и почему он так важен для России. Одна из ключевых "артерий" поставок россиян на юге Украины, по которой только в июне уже дважды наносили удары, — сейчас уничтожена, но РФ пытается скрыть этот факт.