Анонсы мероприятия начали исчезать так же быстро, как уверенность в безопасности столицы РФ

В Москве настолько взлетел уровень переживаний за безопасность мероприятий, что проводить их без негласного "разрешения" Украины становится некомфортно. Дело в том, что впервые за 23 года в Москве отменили концерт на Красной площади ко Дню России 12 июня. С 2003 года в эту дату устраивали праздничные мероприятия в самом сердце столицы.

Как пишут росСМИ, изначально проведение концерта анонсировали именно на Красной площади. Гостями шоу должны были стать Shaman, Лариса Долина, Татьяна Куртукова, Александр Буйнов, группа Ay Yola. Однако позже выяснилось, что мероприятие перенесли в другое место.

Концерт якобы пройдет в культурном центре "Моссовет" на Преображенской площади на востоке столицы. Вместе с тем урезали количество звезд.

Красная площадь и "Моссовет" на карте

К слову, прошлые анонсы подтерли в сети, но один из таких остался в фан-группе певца-пропагандиста "Шамана".

Пост-анонс концерта на Красной площади

В то же время на сайте телеканала "Россия 1" запланирована трансляция именно с Красной площади.

Скриншот с сайта "Россия 1". "Телеграф"

Стоит добавить, что Россия уже хорошо знает, как может сорваться любое мероприятие. И так же примечательно, что перенос произошел спустя месяц после курьезной истории с парадом 9 мая и через неделю после "горячего" ПМЕФ.

Разрешение на парад 9 мая

В этом году Россия объявляла одностороннее перемирие на 9 мая, дабы украинские дроны не смогли испортить парад на Красной площади. Президент Украины Владимир Зеленский официально разрешил Москве провести парад. Таким образом было заявлено, что Киев не будет бить по параду в Москве, но по остальной территории РФ будет действовать зеркально.

"На время парада (с 10 часов утра по Киевскому времени 9 мая 2026) территориальный квадрат Красной площади исключить из плана применения украинского вооружения", — пишется в тексте. Однако следует отметить, что ВСУ располагает не только оружием украинского производства.

Указ Владимира Зеленского. Скриншот: "Телеграф"

В России истерично отреагировали на разрешение от Украины. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москве не нужно "ничье разрешение", но выглядел при этом не лучшим образом.

Песков прокомментировал указ Зеленского, пряча глаза от камеры. Он также тяжело подбирал слова и во время выступления у него было красное лицо.

Удар по Питеру перед выступлением Путина

Российский Санкт-Петербург в ночь на 3 июня атаковали беспилотники. После многочисленных взрывов возник пожар на крупнейшем из нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России АО "Петербургский нефтяной терминал".

Мем из сети о ПМЕФ

Именно в этот день в городе должен пройти Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026), на котором запланировано выступление главы РФ Владимира Путина. Также мероприятие должны были посетить и иностранные бизнесмены.

С 2016 года местом проведения ПМЭФ был конгрессно-выставочный центр (КВЦ) "Экспофорум" расположен по адресу: Петербургское шоссе, д. 64/1. Как подсчитала ASTRA, от атакованого нефтяного терминала до "Экспофорума" всего около 17 километров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему название Красной площади в России стало поводом для мемов.