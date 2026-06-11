Мексика — ЮАР: онлайн-трансляция матча-открытия ЧМ-2026

Грандиозный футбольный праздник начнется в Мексике

В четверг, 11 июня, матчем Мексика — ЮАР стартует 23-й чемпионат мира по футболу. Первая игра Мундиаля состоится в Мехико (Мексика).

Что нужно знать

В первой игре традиционно сыграет страна-хозяйка

Матч открытие пройдет в Мексике, финал — в США

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Мексика — ЮАР. Начало игры, которая состоится на стадионе "Мехико Сити", в 22:00 по киевскому времени. Ожидается, что перед стартовым свистком зрители станут свидетелями небольшой церемонии открытия Мундиаля.

Онлайн-трансляция матча Мексика — ЮАР (обновляется)

Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть игру Мексика — ЮАР в Украине. В другом матче группы А сыграют Южная Корея и Чехия. Этот поединок пройдет рано утром (время киевское) 12 июня.

Напомним, ЧМ-2026 пройдет с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале сыграют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф. На сайте "Телеграф" доступно полный календарь и расписание турнира. Добавим, что суперкомпьютер назвал сборную, которая, вероятно, выиграет трофей.