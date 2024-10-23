Нардеп Шахов, находящийся в розыске, засветился в футболке по цене средней зарплаты украинца

Телеграф показал, как он выглядит

Депутат Сергей Шахов, который был объявлен в розыск из-за декларирования недостоверной информации и находится за пределами Украины, часто появляется в сети. В последний раз нардеп опубликовал фото, где позирует в дорогих брендовых вещах.

Соответствующие снимки он разместил в Инстаграмме в честь дня повара. Шахов позировал с приготовленными хачапурами обнявшись с сыном.

"Международный день повара и кулинара – прекрасное напоминание о довоенной жизни. Об уютных выходных, когда угощения от папы были привычными. Сегодня мы делаем все, чтобы приблизить победу и вернуть в украинские города мир и покой", — написал он.

Впрочем, журналисты "Телеграфа" обратили внимание, что Шахов был одет в футболку с двумя белыми лебедями известного бренда Dolce & Gabbana, стоимость которой более 400 евро, только одна такая вещь из гардероба нардепа стоит, как чуть меньше средней зарплаты украинца.

Напомним, что в Украине средняя зарплата на 2024 год составляет 21500 грн.

На момент публикации Сергей Шахов не ответил на вопрос "Телеграфа", который касался такой дорогой одежды у народного депутата, а также не получили ответа относительно того, где он находится и почему не появляется в Верховной Раде.

Сергей Шахов – что известно

Народный депутат Верховной Рады 8 и 9 созыва.

С марта 2006 по октябрь 2010 был депутатом Луганского областного совета.

С декабря 2010 по 2011 год — член исполнительного комитета Стахановского городского совета.

В 2013 году был объявлен МВД Украины в розыск в рамках сразу нескольких уголовных производств.

В 2014 году баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец по 106 мажоритарному округу.

С 2015 по 2016 год был депутатом Северодонецкого городского совета, избран первым кандидатом от "Нашего Края".

Был фигурантом антикоррупционного расследования по застройке заповедной зоны в центре Киева. Прогульщик заседаний Верховной Рады 8 созыва. 19 раз кнопкодавил в Верховной Раде.

В 2019 году был избран в Верховную Раду 9 созыва в качестве самовыдвиженца и члена партии "Наш Край" по 114 округу. С 6 декабря 2019 года — член депутатской группы "Доверие", до этого — внефракционный. Член Комитета по вопросам экологической политики и природопользования.

В 2021 году НАПК выявило признаки недостоверного декларирования в действиях Сергея Шахова на общую сумму 15,4 миллиона гривен. Он подозревается в ложном декларировании и считает, что он не вписал в декларацию Инну Журбу, с которой совместно проживает и ведет общий быт.

В 2022 году НАБУ завершило расследование в отношении народного депутата Сергея Шахова. По данным НАБУ, Шахов записал на гражданскую жену и таким образом скрыл кучу имущества на общую сумму почти 88 млн. грн. В частности: два элитных дома в коттеджном городке "Солнечная долина" общей площадью более 2000 квадратов; 27 земельных участков общей площадью почти 115 гектаров – это как 13 Мариинских парков; 13 квартир в Киеве, 8 паркомест, дачу, два автомобиля, доли в ряде компаний и доходы от продажи недвижимости. В этом же году перед началом полномасштабной войны Шахов подрался с директором сервисной компании. Он устроил конфликт с директором указанного предприятия Андреем Осовским из-за отключения его дома от электричества, которое произошло из-за аварии.

В 2023 году Коллегия судей ВАКС постановила осуществить принудительный повод Шахова на судебное заседание. В том же году ВАКС объявила в розыск Сергея Шахова по делу о недекларировании имущества на 88 млн. грн.

В 2024 году "Телеграф" пообщался с лидером группы "Доверие" Олегом Кулиничем. Журналистка издания спрашивала о Сергее Шахове. Он тогда поведал, что депутат находился на лечении за границей в Кыргызстане.