Взятки в ТЦК. Нардеп детально рассказал о происходящем

Прайс взяток в ТЦК вырос

Количество случаев взяточництва в ТЦК уменьшились в разы. А заявления об огромном рынке "немобилизации", вероятно, преувеличены.

Что нужно знать:

Ранок взяток с целью уклонения от мобилизации исчисляется десятками миллионов

Случаев нарушений становится меньше

Бодикамеры повлияли на количество взяток

Об этом в интервью "Телеграфу" сказал нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета ВР по нацбезопасности и обороне Руслан Горбенко. Полную версию беседы с политиком можно прочитать, перейдя по ссылке.

Нардеп поставил под сомнение заявление своего коллеги по парламенту Дмитрия Разумкова, который оценил рынок "немобилизации" в Украине в 100 миллиардов гривен.

"В 2024 году правоохранители проводили обыски и арестовали руководителей Бучанского и Бориспольского ТЦК. Какие взятки там нашли? 300 тысяч, миллион. У руководителя ТЦК Одесской области обнаружили 6 миллионов. Математически если сосчитать, то 136 районов, средние взятки были, условно, руководитель области – 6 миллионов, руководитель района – миллион. 136 районов, это 136 миллионов гривен, плюс 24 области – это 144 миллиона. Ну, это точно не 100 миллиардов. И это прошлые годы", — подсчитал нардеп.

При этом, согласно его утверждению, количество случаев взяточничества в ТЦК с того времени уменьшилось, как минимум, в 10 раз. Однако ценники выросли.

Сейчас с полной ответственностью я могу сказать, что случаев взяточничества в ТЦК уменьшилось, как минимум, в 10 раз. Конечно, прайс поднялся, но бодикамеры оказали свое влияние. В 2025 году случаев, чтобы кто-то взял… я даже не слышал заявил Горбенко

