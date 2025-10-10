От соратника Януковича до самого богатого пенсионера Украины: где сейчас экс-"регионал" Сергей Кивалов

Кивалов был депутатом шести созывов Верховной Рады

Бывший политический деятель Сергей Кивалов, который является самым богатым пенсионером Украины, запомнился активной деятельностью в парламенте и своими пророссийскими взглядами. В свое время он был членом "Партии регионов" и "Оппозиционного блока".

Скандальные выборы в 2004 году и прозвище "Підрахуй"

Политическую карьеру Сергей Кивалов начал в 1998 году и с тех пор оставался в стенах парламента на протяжении шести созывов (с III по VIII). В 2004 году он возглавил Центральную избирательную комиссию во время президентских выборов, по итогам которых победителем был объявлен Виктор Янукович.

Сергей Кивалов был главой ЦИК в 2004 году

Однако наблюдатели во время голосования зафиксировали многочисленные нарушения и фальсификации, что вызвало массовые протесты и положило начало "Оранжевой революции". Тогда Кивалов оказался в центре скандала и получил прозвище "Підрахуй". После этого он лишился должности главы ЦИК и проходил допросы, однако никакого наказания так и не понес. В Украине провели повторные выборы и объявили президентом Виктора Ющенко.

Сергей Кивалов был яркой фигурой "режима" Януковича

Что известно о политической карьере Кивалова

Вскоре Сергей Кивалов продолжил депутатскую деятельность, став соратником Януковича и членом его "Партии регионов", а позже — "Оппозиционного блока", открыто продвигая пророссийские взгляды.

Сергей Кивалов был депутатом шести созывов ВР

Экс-нардеп стал одним из авторов судебной реформы, которая фактически укрепила контроль Виктора Януковича над судебной системой. Также Кивалов участвовал в разработке "языкового закона", расширявшего права русского языка в Украине. В январе 2014 года голосовал за так называемые "диктаторские законы", ограничивавшие права граждан. В 2013 году Кивалов "за вклад в сохранение и популяризацию русского языка за рубежом" получил из рук диктатора Владимира Путина "медаль Пушкина". В 2020 году Кивалов участвовал в выборах мэра Одессы.

Сергей Кивалов и Владимир Путин

Где сейчас Сергей Кивалов и чем занимается

В начале полномасштабного вторжения России на территорию Украину Сергей Кивалов покинул страну и выехал в Лондон, а позднее был замечен на отдыхе в Дубае. Однако уже вскоре экс-нардеп вернулся домой.

Кивалов был в Дубае в 2022 году, фото Михаила Ткача

В 2024 году во время одного из ракетных обстрелов Одессы Кивалов получил ранение и был госпитализирован. В том же году выяснилось, что бывший "регионал" является самым богатым пенсионером Украины. Его пенсия достигала почти 246 тысяч гривен, то есть была увеличена в 17 раз благодаря решению одесской судьи.

Сергей Кивалов стал самым богатым пенсионером Украины

Но весной 2025 года выплаты Кивалову были пересчитаны, и размер пенсии сократился до чуть более чем 51 тысячи гривен. Но при этом он не потерял свой статус самого богатого пенсионера.

Как сейчас выглядит Сергей Кивалов

Сейчас Кивалов возглавляет Национальный университет "Одесская юридическая академия" и Международный гуманитарный университет. На своей странице в Facebook он рассказывает о своей деятельности в образовательной сфере и берет участие в различных мероприятиях.

Сергей Кивалов

