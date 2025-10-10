От соратника Януковича до самого богатого пенсионера Украины: где сейчас экс-"регионал" Сергей Кивалов
Кивалов был депутатом шести созывов Верховной Рады
Бывший политический деятель Сергей Кивалов, который является самым богатым пенсионером Украины, запомнился активной деятельностью в парламенте и своими пророссийскими взглядами. В свое время он был членом "Партии регионов" и "Оппозиционного блока".
Что стоит знать:
- Сергей Кивалов — бывший политик и глава ЦИК, которому дали прозвище "Підрахуй", обвинив в фальсификации выборов 2004 года
- Он был депутатом шести созывов Верховной Рады и отличился своими пророссийскими взглядами
- Кивалов стал самым богатым пенсионером Украины и является известной фигурой в образовательной сфере
"Телеграф" решил выяснить, каким был карьерный путь Сергея Кивалова, где он сейчас и чем занимается. Мы узнали некоторые факты.
Скандальные выборы в 2004 году и прозвище "Підрахуй"
Политическую карьеру Сергей Кивалов начал в 1998 году и с тех пор оставался в стенах парламента на протяжении шести созывов (с III по VIII). В 2004 году он возглавил Центральную избирательную комиссию во время президентских выборов, по итогам которых победителем был объявлен Виктор Янукович.
Однако наблюдатели во время голосования зафиксировали многочисленные нарушения и фальсификации, что вызвало массовые протесты и положило начало "Оранжевой революции". Тогда Кивалов оказался в центре скандала и получил прозвище "Підрахуй". После этого он лишился должности главы ЦИК и проходил допросы, однако никакого наказания так и не понес. В Украине провели повторные выборы и объявили президентом Виктора Ющенко.
Что известно о политической карьере Кивалова
Вскоре Сергей Кивалов продолжил депутатскую деятельность, став соратником Януковича и членом его "Партии регионов", а позже — "Оппозиционного блока", открыто продвигая пророссийские взгляды.
Экс-нардеп стал одним из авторов судебной реформы, которая фактически укрепила контроль Виктора Януковича над судебной системой. Также Кивалов участвовал в разработке "языкового закона", расширявшего права русского языка в Украине. В январе 2014 года голосовал за так называемые "диктаторские законы", ограничивавшие права граждан. В 2013 году Кивалов "за вклад в сохранение и популяризацию русского языка за рубежом" получил из рук диктатора Владимира Путина "медаль Пушкина". В 2020 году Кивалов участвовал в выборах мэра Одессы.
Где сейчас Сергей Кивалов и чем занимается
В начале полномасштабного вторжения России на территорию Украину Сергей Кивалов покинул страну и выехал в Лондон, а позднее был замечен на отдыхе в Дубае. Однако уже вскоре экс-нардеп вернулся домой.
В 2024 году во время одного из ракетных обстрелов Одессы Кивалов получил ранение и был госпитализирован. В том же году выяснилось, что бывший "регионал" является самым богатым пенсионером Украины. Его пенсия достигала почти 246 тысяч гривен, то есть была увеличена в 17 раз благодаря решению одесской судьи.
Но весной 2025 года выплаты Кивалову были пересчитаны, и размер пенсии сократился до чуть более чем 51 тысячи гривен. Но при этом он не потерял свой статус самого богатого пенсионера.
Сейчас Кивалов возглавляет Национальный университет "Одесская юридическая академия" и Международный гуманитарный университет. На своей странице в Facebook он рассказывает о своей деятельности в образовательной сфере и берет участие в различных мероприятиях.
