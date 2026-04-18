В одну из областей вернулись графики отключений. В чем причина

Россияне дважды за сутки нанесли удары по энергетике региона

В Чернигове и области были введены графики почасовых отключений. Кроме того, из-за аварийного повреждения на объекте электроснабжения часть областного центра осталась без света.

Об этом сообщили в "Черниговоблэнерго". Обесточены 25 тысяч абонентов Чернигова, энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

График отключения света в Черниговской области на 18 апреля

1.1 08:30 – 12:00, 19:00 – 21:30

1.2 08:30 – 12:00, 19:00 – 21:30

2.1 12:00 – 15:30, 22:30 – 00:00

2.2 12:00 – 15:30, 22:30 – 00:00

3.1 08:30 – 12:00, 19:00 – 22:30

3.2 08:30 – 12:00, 19:00 – 22:30

4.1 15:30 – 19:00

4.2 15:30 – 19:00

5.1 12:00 – 15:30

5.2 12:00 – 15:30

6.1 15:30 – 19:00

6.2 15:30 – 19:00

Россия второй раз за сутки нанесла удары по энергетике Чернигова

В 4:00 в субботу, 18 апреля, вражеским ударом был поврежден важный энергообъект в Нежинском районе. Из-за этого обесточены 380 тысяч абонентов в городах Чернигов, Прилуки, Нежин, Славутич, Черниговском, Нежинском и Прилуцком районах. Кроме обесточивания, наблюдается также низкое напряжение в сети.

Накануне, 17 апреля, россияне также атаковали критическую инфраструктуру областного центра. Из-за последствий атаки Черниговская ТЭЦ временно приостановила работу. В пятницу подача горячей воды для потребителей КП "Теплокоммунэнерго" была приостановлена. Кроме того, без света остались около 6 тысяч абонентов города Чернигов.

Как сообщал "Телеграф", прошлой осенью в Чернигове был полный блекаут из-за массированных российских атак на энергообъекты на территории области. Областной центр выживал в темноте и без воды.