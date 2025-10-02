В сплошной тьме и без воды: как выживает Чернигов после российской атаки (репортаж)

Ситуация со светом в Чернигове только усугубилась

1 октября россияне нанесли удар по энергообъекту на Черниговщине. Поэтому в части общин исчезло электроснабжение. В областном центре развернули "Пункты несокрушимости". У многих нет не только света, но и воды.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов посетил Чернигов, чтобы показать, как город переживает блэкаут.

В четверг, 2 октября, ситуация в энергосистеме области ухудшилась — даже с графиками почасовых отключений сети перегружены. Поэтому энергетики вынуждены вводить дополнительные отключения, не предусмотренные ГПО (графиком почасовых отключений).

Блэкаут в Чернигове

Это означает, что время со светом у всех абонентов сократилось, а обесточивают и тех потребителей, которые не были в графике. Энергетики продолжают круглосуточно работать над восстановлением снабжения электроэнергией.

Из-за обесточивания отдельных районов города не работают повышающие насосные станции в домах, где отсутствует централизованное электропитание. В настоящее время обеспечивается подача воды на нижних этажах домов – к пятому этажу.

Вместе с тем в течение суток область неоднократно атаковали вражеские беспилотники. Так что черниговцам сейчас несладко.

Из-за отключения света в областном центре развернули "Пункты несокрушимости". Здесь люди могут набрать воду, зарядить гаджеты, выпить чаю, воспользоваться интернетом и просто согреться.

Ян Доброносов показал, как выживает город в темноте. Темные улицы в основном освещают только фары авто. Однако кое-кто подготовил генераторы.

Напомним, 1 октября ситуацию в системе энергоснабжения области в "Черниговоблэнерго" назвали мегакритической. Массированный удар вызвал системную аварию в сети и привел к отключению сразу 307 тысяч потребителей в нескольких районах.

Вечером 1 октября внезапно исчез свет и в Днепре, но в считанные секунды электроэнергия появилась. Местные отмечают, что наблюдали вспышку зеленого или голубого сияния до начала перебоев.