Света не будет по несколько часов? Чего ждать украинцам от отключений летом

Больше ограничений будет вечером

Летом из-за сильной жары и не только в Украину вполне могут вернуться графики отключения света. Однако они сначала коснутся промышленных потребителей, и в крайнем случае бытовых.

Об этом "Телеграфу" рассказал энергетический эксперт Станислав Игнатьев.

По словам Игнатьева, если все-таки дойдет до графиков отключений, то картина будет выглядеть так.

"Потенциальные отключения могут быть утром — где-то до 1-2 часов утром и более длительные, на 3-4 часа, вечером, поскольку дефицит будет формироваться как раз в пиковые часы охлаждения — как в быту, так и в офисных центрах и торговле", — говорит эксперт.

Выходит, что бытовые потребители — последние в очереди, кого будут отключать. В первую очередь, ограничения будет получать большой бизнес, а уже потом обычные люди.

"Сейчас отключают крупный бизнес, поскольку у него есть собственные мощности: промышленные генераторы, газовые генераторы, дизельные. Плюс большой ритейл — торговые центры и супермаркеты — имеет накопители электроэнергии", — объясняет Игнатьев.

Эксперт добавляет, что за последние два года бизнес настроил собственной генерации почти на 3 ГВт — около 1 ГВт в 2024-м и еще около 2 ГВт в 2025-м.

"Фактически вот эти объемы сейчас и спасают бытовых потребителей: при дефиците эта электрическая энергия распределяется среди населения, потому что бизнес сам себя обеспечивает", — отмечает Игнатьев.

