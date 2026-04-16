Не можем давать надежду: в Раде назвали условие, когда будут четкие сроки службы для мобилизованных

Массовая демобилизация в настоящее время невозможна

В декабре 2025 года Кабинет министров Украины зарегистрировал законопроект №14283, который предлагает урегулировать вопрос отсрочки для мобилизованных. Однако воплотить в жизнь четкие сроки можно будет только при одном условии.

Согласно концепции проекта, военнослужащий сможет получить право на годовую отсрочку после года службы по контракту.

Нардеп от монобольшинства, член комитета по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский отметил, что массовая демобилизация в настоящее время невозможна, поскольку российская армия постоянно увеличивает численность своих войск. Еще в конце 2024 года – в начале 2025 года их было 570 тысяч, а сейчас больше 700 тысяч.

И на этом фоне давать надежду для наших защитников, что будет обеспечена возможность увольнения в запас, ну это точно не искренне. В условиях войны сроки службы могут быть обеспечены только через заключение срочных контрактов: 2, 3, 5 лет. И после какого-либо срока можно будет иметь право на гарантированный отдых в течение одного года. Но говорить о массовом увольнении с ВСУ, к сожалению, сейчас нельзя говорит Вениславский.

Федор Вениславский

В то же время член комитета по нацбезопасности, нардеп от "Слуги народа" Юрий Здебский объяснил, что данный вопрос о четких сроках службы для мобилизованных должно инициировать только военное руководство, владея полной информацией положения на фронте.

Этот вопрос будет целесообразно рассматривать тогда, когда у нас будут укомплектованы на 100% все боевые подразделения и сформирован достаточный резерв. В противном случае рассмотрение данного вопроса приведет к потере наших территорий подытожил Здебский.

Юрий Здебский

