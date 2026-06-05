Сезонный обвал цен: на украинском рынке подешевел популярный овощ

За неделю стоимость снизилась почти на 20%

На украинском рынке на этой неделе фиксируется дальнейшее снижение цен на тепличные огурцы. Аналитики отмечают, что такая тенденция типична для начала лета, когда на рынок активно поступает продукция из летних теплиц и предложение резко растет.

В настоящее время тепличные хозяйства продают огурцы в среднем за 35–65 грн/кг, что примерно на 17% меньше, чем неделей ранее. Об этом сообщили в EastFruit.

Основной причиной удешевления называют сезонное увеличение объемов продукции, особенно из южных регионов, где овощи реализуют еще дешевле – примерно по 25 грн/кг.

Несмотря на снижение, нынешние цены все еще остаются выше, чем в начале июня прошлого года — примерно на 17%.

Как изменилась цена на огурцы за месяц

По состоянию на июнь, средние цены на огурцы в Украине: огурцы обычные — 89,99 грн/кг, огурцы гладкие — 74,55 грн/кг, огурцы колючие — 109,50 грн/кг, огурцы сорта "Эстафета" — 133,72 грн/кг.

Месяц назад цены были такими: огурцы обычные – 96,16 грн/кг, огурцы гладкие – 85,78 грн/кг, огурцы колючие – 106,16 грн/кг, огурцы "Эстафета" – 126,12 грн/кг.

За месяц цены изменились следующим образом: обычные огурцы подешевели на 6,17 грн, гладкие — на 11,23 грн, тогда как огурцы колючие подорожали на 3,34 грн, а "Эстафета" — на 7,60 грн.

Сколько стоили огурцы в мае-июне. Фото: Минфин

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему в "АТБ" отличается цена на кассе и на ценнике.