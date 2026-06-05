Канальный сом не может прижиться в Украине: почему это хорошая новость

В Украине этот вид не признан инвазивным, но в некоторых странах его распространение стало настоящей проблемой

Канальный сом из-за температурных условий в Украине может образовывать устойчивые популяции только в подогревающихся водах. А, например, в Италии, где гораздо теплее, эта рыба создает проблемы.

Об этом "Телеграфу" рассказала заведующая отделом фауны и систематики позвоночных Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины, ихтиолог Юлия Куцоконь. По ее словам, канальный сом может достигать больших размеров и очень активно кормится.

"Он просто "выжирает" все и даже траву вокруг реки. И достигает немалых размеров, почему его и завезли. Но у нас нет такой проблемы, потому что у нас холоднее и канальный сом у нас образует устойчивые популяции только в подогретых водах. А в других местах он не выживает", — рассказала ученая.

Канальный сом. Фото: Википедия

Может ли канальный сом нападать на людей

По мнению ихтиолога, канальный сом вряд ли может представлять угрозу для человека. Он меньше обычного сома, который может достигать веса до 100 кг). Канальный сом (Ictalurus punctatus) может достигать более 20 кг, но обычно встречаются экземпляры до 3 кг. Поэтому полуметровый канальный сом уже большой для своего вида.

"Это не те размеры, которые угрожают человеку", — резюмировала Юлия Куцоконь.

Сом канальный попал в Украину из США

Природный ареал распространения пятнистого канального сома — восточные и центральные районы США. Однако в 1972 году его акклиматизировали и завезли в СССР, в том числе и в Украину. Эту рыбу заселяют в водоемы-охладители энергетических объектов и промышленных предприятий.

Канальный сом живет до 14 лет. У него голое тело без чешуи, большая голова и четыре пары усиков. На плавниках - ядовитые колючки, но для человека яд не представляет опасности.

Обитает канальный сом в реках с медленным течением, озерах и водохранилищах. Предпочитает глубокие места, где есть укрытия (коряги), с песчаным или каменистым дном. Питается как растительной, так и животной пищей, которую собирает у дна.

Так же из Северной Америки произошли сомики рода Ameiurus, распространившиеся в наших водоемах. Рыбаки часто путают их с канальным сомом, но они четко отличаются по форме хвостового плавника: у канального – он с выемкой, а у сомиков коричневого и черного – округлый.

Напомним, ранее ихтиолог назвала "Телеграфу" несколько причин, почему в Украине становится меньше щуки. Сейчас снижается численность даже аборигенных видов рыб, к которым относится и щука.