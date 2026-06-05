В Украине появится новый праздник для военных: "Они не только уничтожают врага..."

Защитники демонстрируют миру силу украинской инженерной мысли, смелость и способность Украины задавать новые стандарты современной войны

В Украине появится новый государственный праздник — День беспилотных систем. Это день тех, кто разведывает, просчитывает, разрабатывает, планирует и проводит важные операции

Об этом 5 июня в своем Telegram-канале рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко. По ее словам, именно Украина первой в мире создала Силы беспилотных систем как отдельный род сил.

Согласно проекту указа президента, 11 июня станет Днем сил беспилотных систем — днем ​​тех, кто изменил правила игры и перевернул стол старых военных теорий.

День беспилотных систем. Фото: Юлия Свириденко

"ССС первыми в мире показали, как благодаря нелинейным подходам, технологиям и инновациям можно эффективно противостоять ядерному государству. Это день тех, кто разведывает, просчитывает, разрабатывает, планирует и проводит операции. Тех, кто запускает и поражает цели. Кто обеспечивает уникальную работу с БПЛА и НРК на передовой и в глубоком тылу врага, уничтожает технику, логистику, штабы и наносит дальнобойные санкции на более тысячи километров вглубь территории противника", — говорится в сообщении.

Свириденко подчеркнула, что военные не только уничтожают врага, но и демонстрируют миру силу украинской инженерной мысли, смелость и способность Украины задавать новые стандарты современной войны.

Силы беспилотных систем

Силы беспилотных систем ВСУ — первый в мире род Сил, объединяющий все ключевые беспилотные способности армии: воздушные, наземные и надводные. Созданы в 2024 году.

Обеспечивают разведку и корректировку, огневое поражение, логистику, противовоздушную оборону, обучение и развитие новейших технологий в сфере беспилотных и роботизированных систем. Подразделы Группировки ССС стабильно находятся в топе самых эффективных БпЛА-подразделений Украинской армии. ​​

Командующий СБС — Роберт "Мадяр" Бровди.

Роберт Бровди. Скриншот: сайт СБС

20 июня 2025 года в СБС создали отдельную группировку Сил беспилотных систем, объединившую все части рода сил и части по инициативе "Линия дронов".

СБС проводят многие масштабные операции на территории России. К примеру, атаки по кораблям и нефтяной инфраструктуре в порту Кронштадт вблизи Санкт-Петербурга 3 июня или удар по сторожевому кораблю класса "Светлячок" в Крыму 4 июня.

Что известно о СБС. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине появится еще один официальный праздник.