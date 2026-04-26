Не переплачивайте в "АТБ": на какую важную деталь нужно всегда смотреть на ценнике

Названа важная пометка, которую легко пропустить

На ценниках в супермаркетах "АТБ" всегда следует обращать внимание не только на стоимость продукта. На них может быть скрыта дополнительная информация, которая напрямую влияет на итоговую сумму покупки.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, на что же нужно смотреть на ценниках в магазине, чтобы затем избежать неприятных сюрпризов на кассе.

Довольно распространенная история, когда на ценнике указывают не стоимость всей упаковки или товара целиком, а стоимость, к примеру, за 100 грамм. Особенно это актуально для конфет, колбас, орехов, мясных деликатесов сыров и так далее.

На что особенно важно обращать внимание при покупке:

обозначение "грн/100г" — указывает, что стоимость не за весь продукт, а за каждые 100 г

обозначение "грн/шт" — точная цена за одну единицу товара

мелкий шрифт в нижней части ценника, где также может быть указана важная информация

Ценники в "АТБ"

Именно на этот моменте многие путаются и затем на кассе получают цену больше, нежели рассчитывали.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что акционные товары в АТБ могут иметь оранжевые ценники с примечанием -15% или больше. Но акционная цена может быть еще не активна.