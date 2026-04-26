Укр

Не переплачивайте в "АТБ": на какую важную деталь нужно всегда смотреть на ценнике

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Что важно знать при покупке
Что важно знать при покупке.

Названа важная пометка, которую легко пропустить

На ценниках в супермаркетах "АТБ" всегда следует обращать внимание не только на стоимость продукта. На них может быть скрыта дополнительная информация, которая напрямую влияет на итоговую сумму покупки.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, на что же нужно смотреть на ценниках в магазине, чтобы затем избежать неприятных сюрпризов на кассе.

Довольно распространенная история, когда на ценнике указывают не стоимость всей упаковки или товара целиком, а стоимость, к примеру, за 100 грамм. Особенно это актуально для конфет, колбас, орехов, мясных деликатесов сыров и так далее.

На что особенно важно обращать внимание при покупке:

  • обозначение "грн/100г" — указывает, что стоимость не за весь продукт, а за каждые 100 г
  • обозначение "грн/шт" — точная цена за одну единицу товара
  • мелкий шрифт в нижней части ценника, где также может быть указана важная информация
Ценники в "АТБ"
Именно на этот моменте многие путаются и затем на кассе получают цену больше, нежели рассчитывали.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что акционные товары в АТБ могут иметь оранжевые ценники с примечанием -15% или больше. Но акционная цена может быть еще не активна.

Теги:
#Акции #Супермаркет #Скидки #Товары #АТБ