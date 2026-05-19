Где "нельзя" покупать машину? Эксперты назвали одну из главных ошибок при выборе авто с пробегом

Во время осмотра машины следует быть внимательным даже к самым мелким деталям

Многие покупатели во время выбора подержанного автомобиля совершают ошибки, которые могут обернуться потерей кругленькой суммы. Одной из них является выбор места покупки.

"Телеграф", ссылаясь на материал Motoryzacja.interia, рассказывает об одной из самых распространённых ошибок при покупке б/у авто. По словам автоэкспортов, ею является избегание предложений от частных владельцев в пользу автомобилей из автосалонов.

Авторы статьи отмечают, что профессиональный продавец может идеально подготовить автомобиль к продаже визуально, но часто не знает его полной истории. Покупка же автомобиля у частного продавца часто позволяет лучше проверить его историю, а личный контакт сам по себе многое говорит о том, как использовался автомобиль.

"Также стоит обратить внимание на то, где автомобиль был припаркован и на стиль вождения владельца во время осмотра", — добавляют эксперты.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети показали один из самых первых Mercedes-Benz S320 Long, появившийся в нашей стране еще в середине 1990-х.