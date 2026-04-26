Не переплачуйте в "АТБ": на яку важливу деталь потрібно завжди дивитись на ціннику

Названо важливу позначку, яку легко пропустити

На цінниках у супермаркетах "АТБ" завжди слід звертати увагу не лише на вартість продукту. Там може бути прихована додаткова інформація, яка безпосередньо впливає підсумкову суму купівлі.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, на що потрібно дивитися на цінниках у магазині, щоб потім уникнути неприємних сюрпризів на касі.

Досить поширена історія, коли на ціннику вказують не вартість усієї упаковки або товару цілком, а вартість, наприклад, за 100 грам. Особливо це актуально для цукерок, ковбас, горіхів, м’ясних делікатесів сирів тощо.

На що особливо важливо звертати увагу при покупці:

позначення "грн/100г" — вказує, що вартість не за весь продукт, а за кожні 100 г

позначення "грн/шт" — точна ціна за одну одиницю товару

дрібний шрифт у нижній частині цінника, де також може бути вказана важлива інформація

Цінники в "АТБ"

Саме на цей момент багато хто плутається і потім на касі отримують ціну більше, ніж розраховували.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що акційні товари в АТБ можуть мати помаранчеві цінники із приміткою -15% або більше. Але акційна ціна може бути не активна.