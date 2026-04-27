"Это человек-война": всплыли интересные данные об операциях Буданова и о том, почему он не боится смерти

Приближенные к экс-главе ГУР открыли интересные нюансы его биографии

Бывший глава Главного управления разведки Минобороны и действующий глава Офиса президента Кирилл Буданов неоднократно выходил на операции на линию фронта, в том числе принимал участие в деоккупации Харьковщины. Подобная смелость может иметь мистические корни.

Что нужно знать:

Побратим отрицает безрассудство и подчеркивает подготовку

В критических ситуациях он действует быстро после анализа и планирования

Во время операции в Крыму существовал план действий на случай провала, включая недопущение плена.

В начале вторжения он находился непосредственно в зоне боевых действий

Как говорится в материале "Бабель", есть легенда, будто гадалка предсказала Буданову, что он умрет собственной смерть, а не в бою. Это может быть одной из причин, почему кажется, что он якобы не боится смерти. Сообщается, что он говорит, что будет жить до 90 лет.

Но у одного из его боевых побратимов есть другое видение поведения Буданова. По словам бойца, он не полагается на случай и не сорвиголова.

"Он выдержан. Если что-то неизвестно — читает, узнает, разбирается, готовится. И вот когда ты готов, то в критической ситуации, не думая, сделаешь все, что нужно", — цитирует бойца издание. Буданов также корректирует операцию на ходу при необходимости, однако нацелен на выполнение задачи.

Отношение к смерти действительно может быть другим. Во время операции в Крыму в 2016 году под руководством Буданова нужно было уничтожить военную технику россиян, но операция пошла не по плану и началась перестрелка. Однако вся группа вышла с полуострова. Но у группы ГУР был план, что делать в случае разоблачения — не сдаваться в плен живыми и сделать так, чтобы их не могли идентифицировать.

Видео с Будановым на "вышках Бойко" в 2025 году, что на днях появилось в сети

Собеседник издания называет Буданова "человек-война", описывая начало полномасштабного вторжения. Главы ГУР не было рядом с президентом Зеленским в феврале-марте 2022 года в укрытии, однако он был "в своей стихии: с оружием, гранатами".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Буданов считал, что миру с Россией удастся достичь еще в 2022 году и надеялся на работу Дениса Киреева. Однако его убили из-за плохой координации украинских спецслужб в начале вторжения.