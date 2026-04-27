"Це людина-війна": спливли цікаві дані про операції Буданова та те, чому він не боїться смерті

Наближені до ексголови ГУР відкрили цікаві нюанси його біографії

Колишній очільник Головного управління розвідки Міноборони і чинний голова Офісу президента Кирило Буданов неодноразово виходив на операції на лінію фронту, зокрема брав участь в деокупації Харківщини. Подібна сміливість може мати містичне коріння.

Що потрібно знати:

Побратим заперечує безрозсудність і наголошує на підготовці

У критичних ситуаціях він діє швидко після аналізу і планування

Під час операції в Криму існував план дій на випадок провалу, включно з недопущенням полону

На початку вторгнення він перебував безпосередньо в зоні бойових дій

Як йдеться в матеріалі "Бабель", є легенда, ніби-то ворожка напророчила Буданову, що він помре власною смерть, а не в бою. Це може бути одною з причин, чому здається, що він начебто не боїться смерті. Йдеться, що він каже, що житиме до 90 років.

Та один з його бойових побратимів має інше бачення поведінки Буданова. За словами бійця, він не покладається на випадок і не є відчайдухою.

"Він витриманий. Якщо щось невідомо — читає, дізнається, розбирається, готується. І от коли ти готовий, то в критичній ситуації, не думаючи, зробиш все, що треба", — цитує бійця видання. Буданов також коригує операцію на ходу, за потреби, проте націлений на виконання задачі.

Ставлення до смерті дійсно може бути іншим. Під час операції в Криму у 2016 році, якою керував Буданов, потрібно було знищити військову техніку росіян, але операція пішла не за планом і почалась перестрілка. Проте вся група вийшла з півострова. Однак в групи ГУР був план, що робити на випадок відкриття — не здаватися в полон живими та зробити так, аби їх не могли ідентифікувати.

Відео з Будановим на "вишках Бойка" у 2025 році, що днями з'явилось в мережі

Співрозмовник видання називає Буданова "людина-війна", описуючи початок повномасштабного вторгнення. Очільника ГУР не було поруч з президентом Зеленським у лютому-березні 2022 року в укритті, проте він був "у своїй стихії: зі зброєю, гранатами".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Буданов вважав, що миру з Росією вдасться досягти ще у 2022 році та покладав надію на роботу Дениса Кірєєва. Проте його вбили через погану координацію українських спецслужб на початку вторгнення.