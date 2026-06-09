Новые власти Болгарии прекратили военную помощь Украине: что получали от союзника

Было 13 пакета помощи с 2022 года

Во вторник, 9 июня, новоназначенное правительство Болгарии заявило, что планирует остановить военную помощь Украине. Также страна призвала ЕС снять санкции с России.

Об этом заявил министр обороны Болгарии Димитар Стоянов, передает Bloomberg. По его словам, ограничения для Кремля плохо влияют не только на Москву.

"Украине нужно больше людей, а не больше оружия. Война не будет решена на поле боя", — заявил министр обороны Болгарии.

Известно, что остановку помощи, в том числе поставки оружия, поддержал премьер-министр Болгарии Румен Радев. Он также уверен, что "войну нельзя урегулировать на поле боя".

Что известно о помощи от Болгарии с 2022 года

С начала полномасштабного вторжения Болгария являлась одним из важнейших партнеров Украины. Она предоставляла большие объемы вооружения, боеприпасов, техники и гуманитарной помощи. В общей сложности за время войны страна направила 13 пакетов военной поддержки, покрывая часть потребностей ВСУ в советских образцах оружия и не только.

Военная помощь включала:

2022 – Болгария обеспечивала до трети всех боеприпасов для ВСУ, позже – десятки танков и самоходных артиллерийских установок (САУ).

– Болгария обеспечивала до трети всех боеприпасов для ВСУ, позже – десятки танков и самоходных артиллерийских установок (САУ). 2023 — страна согласовала передачу 100 единиц бронированной техники из составов полиции, а также самоходные артиллерийские системы "Гвоздика". Передавались каски, бронежилеты, медицинские наборы, зимняя обувь и форма.

— страна согласовала передачу 100 единиц бронированной техники из составов полиции, а также самоходные артиллерийские системы "Гвоздика". Передавались каски, бронежилеты, медицинские наборы, зимняя обувь и форма. 2024-2025 — Болгария передала Украине 100-150 бронетранспортеров (БТР-60). Была согласована передача ВСУ советских 122-мм САУ "Гвоздика". Также Украина получала неисправные или списанные ракеты для комплексов С-300, которые использовались в качестве доноров.

САУ "Гвоздика"

Кроме того, в 2025 году президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что треть всего оружия и боеприпасов, которые ЕС прислал Украине с начала войны, была изготовлена именно болгарскими оборонными предприятиями. В 2025 году заводы Болгарии работали на полную мощность, производя снаряды за деньги ЕС.

Также Болгария обеспечивала украинскую армию горючими и координировала инициативы по безопасности портов и судоходства в Черном море.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Кремле назвали главное условие, которое завершит войну с Украиной здесь и сейчас.