Может ли армия Беларуси пойти в наступление на Украину? Эксперт объяснил важный момент

Что на самом деле происходит у северной границы нашей страны

На белорусском направлении фиксируют усиление военной инфраструктуры у границы с Украиной, из-за чего растет наряжение вокруг возможного наступления. Однако стоит понимать, что армия РБ ориентирована на оборону, а не на наступательные действия.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Беларусь снова под прицелом: втянет ли Россия Лукашенко в войну с Украиной".

Военный эксперт Олег Стариков в эксклюзивном комментарии нашему изданию объяснил, что задачей белорусской армии есть, скорее, защита своей территории, а не ведение масштабных атак.

"Вооруженные силы Беларуси составляют, по разным данным, около 60-70 тысяч человек. У них очень сильный сухопутный компонент. С учетом того, что в сухопутных войсках есть ракетные войска, артиллерия очень хорошая. Там у них 'Полонезы', Путин дал им "Искандеры", самолеты. То есть армия боеспособна, но это — уровень именно армии говорит он.

Собеседник добавил, что это фактически одна армия или два корпуса по украинской классификации. Однако важный момент заключается не в количестве военных, а в самой системе — она строится под оборону, а не наступление.

Все, что связано с Беларусью, там все подготовлено для оборонных действий. Это задача белорусского военного округа для прикрытия России от стран восточного фланга НАТО, то есть восточного фланга НАТО — в качестве оборонительного рубежа или буферной зоны объясняет эксперт.

Олег Стариков. Фото: Facebook

Предыстория

17 апреля президент Владимир Зеленский, ссылаясь на данные разведки, сообщил, что в приграничной Беларуси происходит строительство дорог к территории Украины и налаживание артиллерийских позиций.

"Считаем, что Россия еще раз будет пытаться втянуть в свою войну Беларусь. Поручил соответствующими каналами оговорить фактическое руководство Беларуси относительно готовности Украины защищать свою землю и независимость. Характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны сдерживать руководство Белоруссии от ошибок", — отметил глава государства.

В то же время в мониторинговых каналах рассказали об основных направлениях и объектах военной инфраструктуры, которые в последнее время укрепляет Беларусь.

Что происходит у границы с Украиной. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Какую роль Беларусь уже сыграла в войне в Украине

Во время полномасштабного вторжения России в Украину Беларусь выступала плацдармом для наступления на Киевщину и Черниговщину. Тогда под видом совместных учений российская армия начала 24 февраля вторжение с севера. Кроме того, с белорусской территории запускали ракеты по Украине.

Фактически белорусская армия вроде бы не участвовала в нападении, но страна предоставила ресурсы, территории, логистику и инфраструктуру Кремлю.

