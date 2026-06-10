Таких гостей на пляже еще не видели. Дикие животные удивили украинцев (видео)

Обычно этот вид ведет ночной образ жизни

В Запорожье на одном из местных пляжей заметили диких животных. По словам очевидцев, они были спокойны и шли на контакт.

Об этом сообщают местные каналы. Отмечается, что речь идет о маленьких кабанчиках, которых видели на Хортице.

Как видно на видео, животные сначала купались в Днепре, а затем начали гулять по пляжу. Кабанчики близко подходили к людям и позволяли погладить себя. Дикие животные не проявляли никаких признаков агрессии. Вероятнее всего, они просто искали пищу и спустились к воде, чтобы попить и освежиться в жару.

"Настоящее засилье кабанчиков на Хортице. Они, кстати, совсем не боятся людей, не агрессивны и бегают за запорожцами в поисках вкусностей", — говорится в подписи под видео.

Для справки

Дикие кабаны или вепри — это привычные представители фауны в Украине, в том числе и на Хортице. Обычно они обитают преимущественно в плавнях, приплавневых лугах и в густых лесах южной части острова. Здесь животные находят достаточно пищи (желуди, корни, насекомые) и укрытия. В Украине популяция диких кабанов насчитывает около 45 тысяч человек.

Дикие кабаны

Известно, что взрослый вепрь может достигать до 2 м длиной и весить до 350 кг. Животные имеют толстую щетину и постоянно растущие клыки. Интересно, что дикие кабаны — преимущественно ночные животные, проводящие день в зарослях, а ночью выходят на поиски пищи. Массовый опорос происходит в апреле, обычно рождается 5-6 полосатых поросят.

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