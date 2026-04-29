Конфликт интересов или сигнал к единству: риски и возможные последствия для ФРНО и "Нефтегаза"

Для сохранения и усиления международной поддержки критически важно единство внутри страны, ведь международные партнеры очень чувствительны к сигналам несогласованности, а таких рисков нужно избегать, отметил глава президиума ВОО "Федерация работодателей нефтегазовой отрасли" Виталий Щербенко.

Международные партнеры предпочитают работу через отраслевые ассоциации, потому что это вопрос баланса интересов и доверия, однако помехой реализации важных проектов с международными партнерами может стать несогласованность внутри страны. Об этом в интервью изданию Forbes Ukraine рассказал глава президиума ВОО "Федерация работодателей нефтегазовой отрасли" Виталий Щербенко.

Он отметил важность единства внутри страны и нефтегазовой отрасли для эффективного сотрудничества с международными партнерами. Для этого, по словам Щербенко, необходима общая и скоординированная позиция Федерации работодателей нефтегазовой отрасли и группы "Нефтегаз".

"Наши международные партнеры очень чувствительны к сигналам несогласованности, для них это вопрос предсказуемости. Если между нами не будет конструктивного диалога, слаженной координации и сотрудничества, то партнеры нас просто не поймут, и мы не сможем эффективно работать на международном уровне, отстаивая интересы отрасли и страны в целом. И таких рисков мы должны избегать. Поэтому, надеюсь, мы и дальше с бизнесом и группой "Нафтогаз" будем сотрудничать слаженно и системно", — отметил Виталий Щербенко.

Виталий Щербенко рассказал, что главная цель Федерации – одновременно продвигать интересы предприятий нефтегазовой отрасли и способствовать интеграции Украины в европейский энергетический рынок, налаживать сотрудничество с американскими компаниями и обеспечивать поддержку Украины со стороны международных партнеров.

По его убеждению, именно такой подход позволил Украине добиться конкретных результатов на международной арене – от санкций против российского газопровода "Северный поток – 2" до привлечения больших объемов финансирования в энергетический сектор. При этом, отметил Щербенко, одним из ключевых кейсов сотрудничества с американскими партнерами является работа по введению санкций против "Северного потока – 2".

"Помню, как мы вместе с коллегами из "Нафтогаза" пытались объяснить американским политикам риски российского обходного газопровода "Северный поток — 2" и убеждали, что он несет прямую угрозу для Украины. Наша цель – остановить строительство – многим казалась невыполнимой: вероятность принятия санкционного законопроекта оценивалась примерно в 1%. Несмотря на это, мы продолжали работать вместе с Даниэлем Вайдичем и Yorktown Solutions, которая помогла разработать санкционное законодательство и провести его в связи со сложным процессом в Конгрессе США", — рассказал Виталий Щербенко.

По его мнению, отраслевой лоббизм — эффективный инструмент экономической дипломатии Украины, однако отсутствие единой позиции между ключевыми игроками может поставить под риск международную поддержку.

Напомним, спецпосланник Минэнерго США Джошуа Волц и старший советник министра энергетики США Энди Репп заявили, что Вашингтон рассматривает возможность расширения поставок сжиженного природного газа в Украину. Также США видят перспективы развития в Украине инфраструктуры для хранения, транспортировки и добычи энергоносителей.