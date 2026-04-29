Конфлікт інтересів чи сигнал до єдності: ризики та можливі наслідки для ФРНГ та "Нафтогазу"

Для збереження та посилення міжнародної підтримки критично важливою є єдність усередині країни, адже міжнародні партнери дуже чутливі до сигналів неузгодженості, а таких ризиків потрібно уникати, зазначив голова президії ВГО "Федерація роботодавців нафтогазової галузі" Віталій Щербенко.

Міжнародні партнери віддають перевагу роботі через галузеві асоціації, тому що це питання балансу інтересів і довіри, однак на заваді реалізації важливих проєктів з міжнародними партнерами може стати неузгодженість всередині країни. Про це в інтерв’ю виданню Forbes Ukraine розповів голова президії ВГО "Федерація роботодавців нафтогазової галузі" Віталій Щербенко.

Він наголосив на важливості єдності всередині країни і нафтогазової галузі задля ефективної співпраці з міжнародними партнерами. Для цього, за словами Щербенка, необхідна спільна і скоординована позиція Федерації роботодавців нафтогазової галузі та групи "Нафтогаз".

"Наші міжнародні партнери дуже чутливі до сигналів неузгодженості, для них це питання передбачуваності. Якщо між нами не буде конструктивного діалогу, злагодженої координації та співпраці, то партнери нас просто не зрозуміють, і ми не зможемо ефективно працювати на міжнародному рівні, відстоюючи інтереси галузі та країни загалом. І таких ризиків ми маємо уникати. Тому, сподіваюся, ми й надалі з бізнесом і групою "Нафтогаз" співпрацюватимемо злагоджено та системно", — зазначив Віталій Щербенко.

Віталій Щербенко розповів, що головна мета Федерації – водночас просувати інтереси підприємств нафтогазової галузі та сприяти інтеграції України в європейський енергетичний ринок, налагоджувати співпрацю з американськими компаніями та забезпечувати підтримку України з боку міжнародних партнерів.

На його переконання, саме такий підхід дозволив Україні досягти конкретних результатів на міжнародній арені – від санкцій проти російського газопроводу "Північний потік – 2" до залучення значних обсягів фінансування в енергетичний сектор. При цьому, зауважив Щербенко, одним із ключових кейсів співпраці з американськими партнерами є робота із запровадження санкцій проти "Північного потоку – 2".

"Пригадую, як ми разом із колегами з "Нафтогазу" намагалися пояснити американським політикам ризики російського обхідного газогону "Північний потік – 2" і переконували, що він несе пряму загрозу для України. Наша мета – зупинити будівництво – багатьом здавалася нездійсненною: ймовірність ухвалення санкційного законопроєкту оцінювали приблизно в 1%. Попри це, ми продовжували працювати разом із Даніелем Вайдічем і Yorktown Solutions, яка допомогла розробити санкційне законодавство та провести його через складний процес у Конгресі США", — розповів Віталій Щербенко.

На його думку, галузевий лобізм є ефективним інструментом економічної дипломатії України, однак відсутність єдиної позиції між ключовими гравцями може поставити під ризик міжнародну підтримку.

Нагадаємо, спецпосланець Міненерго США Джошуа Волц та старший радник міністра енергетики США Енді Репп заявили, що Вашингтон розглядає можливість розширення постачання скрапленого природного газу до України. Також США бачать перспективи розвитку в Україні інфраструктури для зберігання, транспортування та видобутку енергоносіїв.