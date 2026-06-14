Родившиеся в 1960-х часто полагаются только на себя: психологи объяснили, как сформировалась эта черта

Это тянется с детства

Специалисты все чаще обращают внимание на одну особенность людей, родившихся в 1960-х годах. По мнению психологов, именно это поколение отличается высоким уровнем самостоятельности и внутренней стойкости.

Во многом это связано с условиями, где проходило детство. Детальнее об этом написали в "radiomitre".

В те годы у детей было больше свободы, реже находились под постоянным контролем взрослых и часто самостоятельно решали повседневные проблемы. Именно поэтому они с раннего возраста учились договариваться со сверстниками, находить выход из конфликтных ситуаций и отвечать за собственные решения. Такие навыки постепенно формировали уверенность в себе и способность справляться с трудностями без помощи.

Независимость от родителей

Исследователи также отмечают, что немаловажную роль играла свободная игра на улице. Она давала детям возможность взаимодействовать друг с другом, учиться сотрудничеству и переживать небольшие неудачи, становившиеся ценным жизненным опытом.

По словам специалистов, люди этого поколения часто обладают высокой толерантностью к стрессу и дискомфорту. Они привыкли полагаться на свои силы, что помогает им легче адаптироваться к сложным жизненным обстоятельствам.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему в 1950-60-х годах люди женились гораздо раньше.