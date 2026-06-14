Укр

Самая горячая фанатка ЧМ-2026 даже не была на Мундиале (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Оливия Бетел Новость обновлена 14 июня 2026, 15:16
Оливия Бетел. Фото instagram.com/thehtowngirl

Видео с девушкой завирусилось в сети

Американская фотомодель, инфлюенсер и звезда социальных сетей Оливия Бетел прославилась на весь мир во время чемпионата мира по футболу-2026. Дело в что, что ее старое видео, на котором она болеет за Мексику, набрало бешеную популярность.

Что нужно знать

  • Видео с мексиканской болельщицей стало вирусным в сети
  • Оливия прославилась благодаря видео с другого турнира
  • Девушка вновь примерила свою "старую форму" болельщицы

Девушка проживает в Хьюстоне, штат Техас, и пока не посещала матчи ЧМ-2026. Об этом сообщает "Телеграф".

Ее видео, на котором она болеет за Мексику на Золотом Кубке КОНКАКАФ (аналог Евро в Северной Америке), стало популярным и во время ЧМ-2026. На кадрах Оливия с подругой в откровенных нарядах в цветах сборной Мексики активно болеют на трибунах.

Бетел обрадовалась новому всплеску популярности. Девушка активно использует тему ЧМ-2026, публикуя тематические видео и фото. К примеру, она вновь примерила цвета сборной Мексики.

Оливия Бетел
Оливия Бетел/Фото: instagram.com/thehtowngirl
Оливия Бетел
Оливия Бетел/Фото: instagram.com/thehtowngirl
Оливия Бетел
Оливия Бетел/Фото: instagram.com/thehtowngirl
Оливия Бетел
Оливия Бетел/Фото: instagram.com/thehtowngirl

Бетел ведет блог в Instagram, где за ней следят больше миллиона пользователей. Там она частенько публикует пикантные снимки.

Оливия Бетел
Оливия Бетел/Фото: instagram.com/thehtowngirl
Оливия Бетел
Оливия Бетел/Фото: instagram.com/thehtowngirl
Оливия Бетел
Оливия Бетел/Фото: instagram.com/thehtowngirl
Оливия Бетел
Оливия Бетел/Фото: instagram.com/thehtowngirl
Оливия Бетел
Оливия Бетел/Фото: instagram.com/thehtowngirl

Напомним, ЧМ-2026 проходит с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале сыграют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф. На сайте "Телеграф" доступны полный календарь и расписание турнира. Добавим, что суперкомпьютер назвал сборную, которая, вероятно, выиграет трофей.

Теги:
#Футбол #Сборная Мексики #ЧМ-2026