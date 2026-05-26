Люксовый зонт за 19 тысяч гривен продают в Украине: чем он особенный, что столько стоит (видео)

Комментаторы шутят из-за необычного дизайна и стоимости

В Украине продают люксовый зонтик-кастет более чем за 19 тысяч гривен. Золото, Swarovski и анималистический принт в цветах зебры изнутри зонтика поразил украинцев.

Как сообщила автор видео Татьяна Мазур, это зонтик-трость с ручкой в форме кастета от итальянского бренда Walking sticks. Это производитель, который более 30 лет специализируется на создании эксклюзивных подарков – зонтиков и тростей ручной работы.

Найти на сайте производителя именно этот зонт не удалось, но есть с серебряной ручкой и полностью черный. Производитель заявляет, что диаметр зонта в открытом виде — 100 см, а ручка сделана с порошковым мраморным покрытием и серебром 925 пробы.

Раньше зонтик стоил чуть дешевле — более 17 тысяч гривен. Очевидно, цена может меняться из-за курса. Зонтик подобного типа на оригинальном сайте стоит 249,99 евро (около 13 тысяч грн), но дизайн более сдержанный.

Украинцы уже порекомендовали в комментариях продавать такие зонтики возле Верховной рады, мол, там любят такие роскошные вещи. Другие комментаторы шутили, что с таким зонтиком "и в дождь, и в драку" и сравнивали цену с машиной.

