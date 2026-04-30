Душой дешево, взглядом – дороже: украинцы остроумно шутят о новой системе скидок в "АТБ" (фото)

Нейросеть высмеяла инициативу

Новая система скидок у АТБ вызвала волну обсуждений. Не обошлось без мемов.

Украинцы в Тредс создают остроумные шутки по этому поводу. "Телеграф" расскажет подробнее.

Сеть супермаркетов АТБ решила поощрить покупателей почаще пользоваться своим мобильным приложением, предлагая специальные цены при сканировании QR-кода на кассе. Однако народное творчество пошло гораздо дальше обычного маркетинга. В сети завирусился "секретный" ценник на сырок "Чудо", предлагающий такую вариативность оплаты, что даже крипта отдыхает.

Автор сообщения, который создал этот мем через нейросеть, изобразил на нем, что дешевле всего сырок обойдется, если платить "душой" — это стоит 0.00 грн, хотя и подписано как "сомнительно", а также "телом" за 9.99 грн, где цена одного сырка равна одному объятию. Самым же дорогим стал расчет "взглядом" за 99.99 грн.

Что предшествовало

Компания "АТБ" решила модернизировать свою систему лояльности, перейдя от простых банковских карт к более сложной системе с использованием собственного мобильного приложения. Главная идея заключалась в том, чтобы предоставить покупателям возможность получить дополнительную скидку (сверх обычной акционной цены), просто отсканировав QR-код на кассе.

На полках появились ценники с несколькими цифрами: полная стоимость, цена с обычной скидкой и самая низкая цена — при сканировании приложения.

Покупателю нужно скачать официальное приложение "АТБ-Маркет", найти раздел "Лояльность" и предъявить QR-код кассира перед расчетом.

Эта конкретная скидка должна была работать независимо от того, рассчитывается человек наличными или картой любого банка.

Но без скандалов не обошлось.