Об этом знают не все: где в "АТБ" искать ящики вместо пакетов

Спрос на товар растет, поэтому цену немного подняли

В сети супермаркетов "АТБ" появилось необычное для покупателей предложение — теперь каждый желающий может официально приобрести через кассу пластиковые ящики. Несмотря на то, что этот товар в базе большинства магазинов, на полках или в зале его можно увидеть не всегда.

Об этом "Телеграфу" объяснил работник "АТБ". Он подробнее рассказал о покупке ящиков в магазине и где их можно найти.

Ящик теперь стал товаром

По словам мужчины, ящики приходят от поставщиков с разными товарами (фрукты или овощи). Раньше их обычно накапливали и сдавали как вторичное сырье для переработки.

Отдел овощей и фруктов в АТБ.

Однако сейчас компания создала специальную "карту товара" в системе. Теперь ящик имеет свой код и официальную цену, что позволяет пробить его на кассе как любой другой товар.

Почему ящики можно увидеть не в каждом магазине

Главная причина, почему ящики не выставлены в торговом зале каждого магазина и их не увидишь при входе – это нехватка свободного места. Если в магазине специально отведена зона, где тара не будет мешать проходу покупателей, ее выставляют на продажу. В небольших маркетах ящики могут храниться на складе. Однако покупатели, знающие о такой возможности, часто просто обращаются к работникам с вопросом о наличии, и те выносят нужное количество прямо со склада.

Во что можно использовать тару

Популярность товара обусловлена его практичностью в обиходе. Люди покупают их для хранения инструментов, консервации или как удобные органайзеры в гаражах и амбарах.

Интересно, что раньше такой ящик стоил всего одну гривну, однако из-за резкого роста спроса сеть пересмотрела цену в сторону увеличения и теперь стоимость одного ящика 5 грн.

Фото Аслан Ягубов

