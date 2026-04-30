Незвичайна заміна пакетам з "АТБ" набирає популярності: супермаркет завалили проханнями

Ціна такої альтернативи лише п’ять гривень

Серед покупців супермаркетів "АТБ" поширюється цікава тенденція — багато хто віддав перевагу багаторазовим ящикам для овочів і фруктів, замість звичайних пакетів.

У соцмережі Threads було опубліковано пост, в якому автор показав, що придбав такий ящик за п’ять гривень, куди потім умістив всі продукти. Магазин, в якому він купував, знаходиться у Вінниці.

У коментарях під постом підтримали таку ідею, оскільки ящики надалі можна використовувати для різних потреб.. Зазначається і невелика ціна на них, при тому що звичайний пакет коштує кілька гривень.

Ящик для овочів та фруктів у "АТБ". Скріншот: Threads

Ящик для овочів та фруктів у "АТБ" в чеку. Скріншот: Threads

Підхопивши хвилю, багато користувачів стали писати, що хочуть у супермаркетах своїх міст також мати можливість купувати цілі ящики замість пакетів:

"Цікаво, чому такий гарний задум не реалізований у Миколаєві? Все місто ходить за водою, возить її на тачках у таких ящиках"

"Багато лайфхаків є з ними"

"Мені таке треба"

"Візьму собі"

Чому ящики можна побачити не в кожному магазині

Головна причина, чому ящики не виставлені в торговому залі кожного магазину і їх не побачиш на вході – це брак вільного місця. Якщо в магазині спеціально відведено зону, де тара не заважатиме проходу покупців, її виставляють на продаж. У невеликих маркетах ящики можуть зберігатись на складі. Однак покупці, які знають про таку можливість, часто просто звертаються до працівників із питанням про наявність, і ті виносять потрібну кількість прямо зі складу.

