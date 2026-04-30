Оранжевая ловушка? В "АТБ" рассказали о подводных камнях новой системы скидок

Украинцы жалуются на сложные условия и постоянные технические ошибки

Сеть супермаркетов "АТБ" запустила обновленную программу лояльности, обещающую дополнительные скидки при сканировании приложения на кассе. Однако вместо радости покупатели столкнулись с "ценниковым адом" и техническими сбоями.

Работник "АТБ" в комментарии "Телеграфу" объяснил, что главной причиной "факапов" и неразберихи может стать невнимательность клиентов. Многие видят яркие оранжевые ценники и воспринимают их как обычную акцию.

Покупатель берет товар, рассчитывается, а в чеке видит полную стоимость, поскольку не отсканировал QR-код из приложения. По словам сотрудника, это заканчивается длинными очередями и оформлением возвратов прямо на кассе, что истощает и персонал, и посетителей.

"Панические атаки" и "квесты для бедных" — как реагируют украинцы

Украинский сегмент соцсетей взорвался от возмущения. Пользователи жалуются, что разобраться в новых ценниках без "аналитического разума" невозможно.

Покупатели публикуют фото, где на одном товаре указаны три, а кое-где и четыре разных цены (белая, оранжевая, по карте АТБ и за приложение). Пользователь grechka.dm заявил, что от такого разнообразия цифр можно получить паническую атаку.

Отдельной болью стала судьба пенсионеров, которым тяжело пользоваться смартфонами. Пользователи отмечают, что старики часто не понимают, почему цена на полки не совпадает с суммой в чеке, а у кассиров не всегда есть время или желание объяснять нюансы.

Даже те, кто готов использовать приложение, жалуются на сырой продукт. Люди пишут, что QR-коды не открываются, приложение требует постоянных обновлений, а кассовые сканеры считывают код с десятого раза. В некоторых городах, таких как Кременчуг, новые ценники уже развесили, хотя система сканирования технически еще не была готова к работе.

В комментариях пользователь под ником komunalniy_dim_khm предполагает, что такую сложную схему сделали специально, чтобы покупатель не смог сразу на кассе понять, якобы его обманули с ценой.

Что предшествовало

Компания "АТБ" решила модернизировать свою систему лояльности, перейдя от простых банковских карт к более сложной системе с использованием собственного мобильного приложения. Главная идея заключалась в том, чтобы предоставить покупателям возможность получить дополнительную скидку (сверх обычной акционной цены), просто отсканировав QR-код на кассе.

На полках появились ценники с несколькими цифрами: полная стоимость, цена с обычной скидкой и самая низкая цена — при сканировании приложения.

Покупателю нужно скачать официальное приложение "АТБ-Маркет", найти раздел "Лояльность" и предъявить QR-код кассира перед расчетом.

Эта конкретная скидка должна была работать независимо от того, рассчитывается человек наличными или картой любого банка.

