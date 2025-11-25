"Карты" Трампа против настоящих карт: это стоит увидеть, чтобы понимать реальную ситуацию

Фронт, дальнобойные удары, экономика: что происходит на самом деле

Еще в феврале 2025 года Дональд Трамп заявил, что "у Украины нет карт" по ситуации на фронте. Недавно, вспоминая противоречивую февральскую встречу с Владимиром Зеленским, он повторил этот тезис, имея в виду противоречивый 28-точечный план США, призывающий Украину уступить часть территории Донбатчины, ограничить военные возможности и отказаться от амбиций по вступлению в НАТО.

"Телеграф" подготовил три блока карт, показывающих реальное положение дел: медленное продвижение российских войск в Донецкой области, дальнобойные удары Украины по РФ и насколько упали продажи российского газа. Они демонстрируют – успех России далеко не неизбежен.

Отметим, президент США говорил о "cards" — игральных картах, но омонимичность со словом карты в значении географические карты, вызвала немалую волну юмора в Украине.

Продвижение России на Донбассе: темпы и реалии

По данным ISW, российские войска продвигались активнее с началом осени – в среднем на 9,3 км² в день с 15 августа по 20 ноября. Однако даже при таком "ускорении" полный захват Донецкой области может для россиян, несмотря на победные заявления российского командования, затянуться до августа 2027 года. Темпы частично усиливает погода осенью, но со стабилизацией условий движение замедлится.

Основные боевые действия сосредоточены на Покровском направлении и попытках оцепить Покровско-Мирноградскую агломерацию, где украинские войска героически держат оборону и контратакуют позиции врага. Как бы Россия ни пыталась поразить Трампа своими заявлениями — карты свидетельствуют о другом. Собрали темпы продвижения россиян с первого заявления о "картах".

Ситуация на фронте по состоянию на 24 ноября

Украина бьет по РФ: дальнобойные удары меняют игру

Украинские подразделения системно наносят дальнобойные удары по стратегическим объектам России. 6 октября 2025 года дроны поразили нефтеперерабатывающий завод в Тюмени почти в 2000 км от границы. Эти операции нанесли РФ существенные экономические потери: более 20% мощностей нефтепереработки выведены из строя, что повлекло за собой дефицит топлива и очереди на заправках. Большая часть оружия – до 95% – для этих ударов – украинского производства.

В этом году впервые с начала войны фиксируется заметное понижение добычи и переработки российской нефти. Нефтегазовые доходы российского бюджета сокращаются, и по итогам этого года Россия потеряет не менее 37 млрд дол. бюджетных нефтегазовых доходов Владимир Зеленский, президент Украины

Рекордные удары по военным и промышленным объектам РФ по дальности в 2024-2025 годах

Где били по нефтеперерабатывающей отрасли в октябре 2025 года

Европа меньше покупает российский газ

Несмотря на войну, Европейский Союз в 2024 году импортировал из России товаров на 35 млрд евро. Более половины — нефть и газ на сумму 22,3 млрд евро, что дает РФ миллиардные доходы и поддерживает ее военный аппарат.

Однако в целом доля российского в импорте трубопроводного газа в ЕС снизилась с более чем 40% в 2021 году до примерно 11% в 2024 году. Что касается трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ), то на Россию приходилось менее 19% общего импорта газа в ЕС в 2024 году. Европейский Союз планирует полный отказ от российских энергоресурсов до 2028 года, несмотря на сопротивление некоторых стран, таких как Венгрия и Словакия.

Импортеры российского газа в Европе 2021

Импортеры российского газа в Европе 2024

Китай опередил ЕС как крупнейший импортер российского ископаемого топлива

Напомним, Президент США Дональд Трамп предоставил Венгрии исключение из санкций в отношении российской нефти, позволив продолжать ее импорт через трубопровод "Дружба". Это явилось результатом переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как продвигаются переговоры по миру в Украине. Россия заинтересована в максимально жестких условиях для Украины и не желает посредничества Европы. Однако любые мирные переговоры касаются, прежде всего, новой архитектуры безопасности в Европе.