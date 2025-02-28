"Не надо нам набрасывать свою позицию": полный текст ссоры между Трампом и Зеленским

"Не говорите нам, что мы должны чувствовать", — сказал Зеленскому Трамп

В пятницу, 28 февраля, в Вашингтоне состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа, во время которой между ними произошла ссора.

"Телеграф" публикует полный текст разговора на повышенных тонах, в котором принимали участие не только президенты двух стран, но и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Встреча глав государств транслировалась на телеканале "Мы — Украина".

Владимир Зеленский рассказывал о Минских договоренностях, а потом что-то пошло не так. Спор возник казалось бы на пустом месте.

Зеленский: У нас были с ним разговоры. Очень много разговоров. Многосторонних даже. Мы подписали, я даже подписал. Как новый президент в 2019 году подписал соглашение. Макрон и Меркель подтвердили. Прекращение огня. Меня все уверяли, что никто дальше не пойдет. Подписали газовый контракт. Он сломал наше условие. Сломал наше соглашение. Не обменивался пленниками. Мы подписывали, а он не обменивал. Какая здесь дипломатия может помочь? О чем идет речь? О чем вы говорите? Что вы имеете в виду?

Джей Ди Вэнс: Я говорю о дипломатии, что не дала остановить разрушение вашей страны. Со всем уважением. Мы имеем здесь американских медийщиков. Теперь у вас недостаток людей, недостаток мужчин.

Зеленский: Вы еще не побывали на Украине, вы не были в Украине. Приезжайте и увидите, есть ли у нас какие-то проблемы.

Джей Ди Вэнс: Я видел историю. Я знаю, что происходит с украинским народом. Вы не соглашаетесь с тем, что у вас проблемы, что вы не можете набрать людей в армию. Вы не можете нападать на администрацию, пытающуюся предотвратить разрушение вашей страны.

Зеленский: С войной у всех есть проблемы. Даже вы, у вас есть океан. Океан вас отгораживает, но вы почувствуете.

Трамп Вы этого не можете знать. Вы не можете знать всего. Не говорите нам, что мы должны чувствовать. Мы стараемся решить вашу проблему. Не надо нам набрасывать свою позицию.

Зеленский: Я вам ничего не набрасываю.

Трамп: Вы не имеете права диктовать нам то, что мы будем чувствовать. Нам будет хорошо. Нам будет здорово. Мы будем сильны, мы будем мощны. Вы теперь не в правильной позиции, не очень выгодной с самого начала войны. Вы – не в надлежащих условиях. У вас нет на руках нужных карт.

Зеленский: Я не играю здесь в карты.

Трамп: Господин президент! Я говорю с уважением. Миллионы людей под угрозой. Мы на грани Третьей Мировой. Вы с этим не можете играть. Вы проявляете неуважение к нашей стране.

Джей Ди Вэнс: Вы не можете нам указывать, что нам делать, не можете нам диктовать. Вы поехали в Пенсильванию в октябре. Вы участвовали в компании противоположной стороны, а теперь президент США пытается спасти вашу страну.

Трамп: Вы думаете, если будете кричать о войне… нет, не кричите. Украина в большом затруднении. Ваша страна в большом затруднении. Я знаю это.

Зеленский: Мы держимся с самого начала. Мы были сами.

Трамп: Мы предоставили вам 350 миллиардов долларов оружием, оборудованием. Если бы вы не имели нашего оружия, нашей техники, эта война кончилась бы…

Зеленский: …в течение двух недель.

Трамп: Я слышал, что это три от Путина. Теперь уже две недели. Это очень трудно так иметь дело по-деловому.

Джей Ди Вэнс: Вместо того чтобы сказать: "Спасибо. Мы можем решить наши расхождения".

Трамп: Вы не правы и перед лицом медийщиков. Пусть народ видит, пусть это транслируется. Вы должны быть благодарны. У вас нет карт на руках. Люди умирают, вам не хватает воинов, иссякает живая сила. Вы не можете нам сказать: "Я не хочу прекращать войну, я хочу то, я хочу это". Если перестанут стрелять, перестанут летать пули, перестанут умирать люди.

Зеленский: Я хочу прекращения войны.

Трамп: Прекращение огня предшествует сделке. Байден, мой предшественник не слишком мудр. Простите, Обама вам дал ничего, а я вам дал "Джавелины", чтобы вы боролись с танками. Что дал вам Обама? Дал вам какие-нибудь щиты? Я дал оружие. Без нас у вас нет никаких карт на руках. Следовательно, нужно изменить отношение, знаете ли, установку.

Зеленский: А если Россия сломает ваше соглашение и не будет соблюдать условия?

Трамп: Что если они сломают прекращение огня? А что, если вам сейчас на голову упадет бомба? Я не знаю. Они ломали соглашение с Байденом, они его не уважали, Обаму не уважали, а меня они уважают. Путин очень многое вытерпел. Его и Россию во всем обвинили.

Напомним, перепалка президента США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского изрядно взбудоражила сеть. Украинцы упорно поддерживают его, называя Трампа "старым дедом", а вице-президента США Джей Ди Вэнса "гнидой".