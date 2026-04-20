Прославляла российского императора и революционерку. Как раньше называлась главная площадь Житомира

Это место в центре областного центра сменило немало имен

Главная площадь Житомира сейчас называется Соборная. Она получила это имя в 1990 году.

Названия, которые в разные эпохи давали центральной площади города, может служить своеобразным путеводителем в историю города. Она расположена в центре и является местом проведения важных событий и мероприятий. Как пишет "Житомир online", во второй половине XIX века площадь называлась Семинарийская. Дело в том, что рядом действовала Житомирская римско-католическая семинария.

Главная площадь Жиомира 1918 год

В то же время там собирались извозчики в поисках работы. Это дало месту неофициальное, но очень распространенное определение – Биржевая площадь, намекавшее на своеобразную "биржу экипажей", где выдавали разрешения и перевозочные номера.

Соборная площадь, начало 20 века

В 1868 году в память о спасении императора Александра II после покушения в Париже на площади построили Евдокиевскую часовню. В 1911 году площадь была переименована в честь Александра II. Житомир стал одним из первых городов региона, где появился электрический трамвай. Площадь Александра II превратилась в ключевой узел этого транспорта.

Площадь стала ключевой точкой движения трамвая

Вскоре власть захватили большевики и переименовали главную площадь Житомира в честь революционерки Розы Люксембург. Там появился памятник Ленину.

Во время Второй мировой войны немецкие оккупанты назвали центральную площадь Житомира Kathedral Platz (Соборная площадь). Они превратили ее в место публичных казней.

В 1954 году площадь назвали в честь Ленина. Площадь Ленина была переименована в Соборную площадь еще при советской власти в 1990 году по инициативе депутатов городского совета.

Ранее "Телеграф" рассказывал о планах сделать Житомир туристической жемчужиной. Житомирщина — одна из наиболее ресурсных областей Украины.