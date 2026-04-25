От рогатых домов до львов и туалетной бумаги: в сети "оживили" названия городов Украины (фото)

Новый флешмоб набирает популярность

Украинцы в соцсети запустили интересный тренд — показывают, как бы выглядели города и села нашей страны, если визуализировать их названия. Многие, кто не посещал эти города часто строят представление о них на стереотипах или игре слов.

Соответствующими идеями делятся в соцсети Threads. Пользователи с помощью искусственного интеллекта создают картинки городов, исходя их их названий.

К примеру, Кривой Рог превращается в место, где здания, улицы и даже мосты изогнуты, будто рога. А Конотоп стал воплощением повести украинского писателя Григория Квитки-Основьяненко "Конотопская ведьма".

Названия городов Украины оживили с помощью ИИ. Пост в Threads

Львов ИИ визуализировал как город, в котором, соответственно, живут львы.

А Козятин — место, где живут козы.

Пятихатки искусственный интеллект представил себе как село, где пять хаток стоят рядом.

Борисполь может представляться многим как город-аэропорт.

Хмельницкий видят как город, покрытый хмелем.

Сумы в представлении ИИ оказался город, где много гигантских сумок.

Обухов на изображении ассоциируется по названию с огромным рулоном туалетной бумаги.

Винница тем временем внезапно превращается в итальянскую Венецию.

Запорожье буквально перемещают в Париж.

Чортков стал мистическим местом, наполненным чертями, огнём, а также средневековой атмосферой.

А Ужгород ассоциируется с ужами.

Такой тренд не только развлекает пользователей, но в то же время и пробуждает интерес к географии, ведь многие начинают искать реальные фотографии городов, интересоваться их историей и больше узнавать о, например, малоизвестных местах нашей страны.

