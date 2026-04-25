От рогатых домов до львов и туалетной бумаги: в сети "оживили" названия городов Украины (фото)
Новый флешмоб набирает популярность
Украинцы в соцсети запустили интересный тренд — показывают, как бы выглядели города и села нашей страны, если визуализировать их названия. Многие, кто не посещал эти города часто строят представление о них на стереотипах или игре слов.
Соответствующими идеями делятся в соцсети Threads. Пользователи с помощью искусственного интеллекта создают картинки городов, исходя их их названий.
К примеру, Кривой Рог превращается в место, где здания, улицы и даже мосты изогнуты, будто рога. А Конотоп стал воплощением повести украинского писателя Григория Квитки-Основьяненко "Конотопская ведьма".
Львов ИИ визуализировал как город, в котором, соответственно, живут львы.
А Козятин — место, где живут козы.
Пятихатки искусственный интеллект представил себе как село, где пять хаток стоят рядом.
Борисполь может представляться многим как город-аэропорт.
Хмельницкий видят как город, покрытый хмелем.
Сумы в представлении ИИ оказался город, где много гигантских сумок.
Обухов на изображении ассоциируется по названию с огромным рулоном туалетной бумаги.
Винница тем временем внезапно превращается в итальянскую Венецию.
Запорожье буквально перемещают в Париж.
Чортков стал мистическим местом, наполненным чертями, огнём, а также средневековой атмосферой.
А Ужгород ассоциируется с ужами.
Такой тренд не только развлекает пользователей, но в то же время и пробуждает интерес к географии, ведь многие начинают искать реальные фотографии городов, интересоваться их историей и больше узнавать о, например, малоизвестных местах нашей страны.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие названия предлагали для Днепра во время декоммунизации.