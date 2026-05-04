Пашинский ответил на критику "Fire Point": есть два важных момента

Глава Национальной Ассоциации Оборонной Промышленности Украины (NAUDI) Сергей Пашинский высказался о критике в сторону компании Fire Point.

В своем посте в Facebook он отметил, что компания "Fire Point" зарекомендовала себя как надежный поставщик дип- и мидл-страйков Силам Обороны Украины. В то же время государству и обществу следует сосредоточиться на поддержке команд, конвертирующих ресурсы в поражение врага.

Пашинский добавил, что усилия NAUDI, системно отстаивающей права более 160 частных компаний-членов ассоциации и в целом цивилизованные подходы на рынке ОВТ, сосредоточены на поставке всей номенклатуры вооружения СОУ для победы Украины в войне.

"Вижу, как за последнюю неделю в прессе поднялась волна хейта по отношению к компании "Fire Point" — крупнейшему украинскому производителю дипстрайков. В выступлениях активистов и журналистов, в частности, утверждается, что Министерство обороны перечислило этому предприятию 311 миллиардов гривен. Раздаются даже призывы к национализации эффективного частного предприятия", — говорится его посте.

Пашинский выделяет два основных момента в данной ситуации:

"Во-первых, в наших условиях национализация непременно приведет к снижению эффективности оборонного предприятия. Проблемы эффективности менеджмента государственного оборонного сектора не секрет — они неоднократно публично освещались в медиа. Все ведущие разработки в области ОПК, как и экспоненциальный рост и масштабирование сектора, состоялись и происходят исключительно за счет частной инициативы. К слову, подобное продукции "Fire Point" изделие отечественной государственной компании стоит более чем в два раза дороже.

Во-вторых, цифра в 311 миллиардов гривен – это общий бюджет МО первой редакции в прошлом году на закупку всех ВВТ и боеприпасов. Бюджет израсходован (не без проблем и конфликтов) на закупку всей продукции украинской оборонки. Банальная проверка открытых источников, навыками которой, казалось бы, должны обладать как журналисты, так и активисты, демонстрирует что выручка компании "Fire Point" за прошлый год была более чем в 10 раз меньше этой голословно озвученной цифры".

Также он обращает внимание всех на то, что главным критерием оценки деятельности той или иной оборонной компании должна быть оценка эффективности конвертации финансового ресурса в потери врага.

"Это базовое условие нашего выживания как нации. Все производители, которые увеличивают этот коэффициент, должны работать в условиях полного содействия со стороны всех органов государственной власти. Обо всем остальном можно поговорить после Победы в войне!" – добавляет глава NAUDI.