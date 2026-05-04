Пашинський відповів на критику "Fire Point": є два важливі моменти

Глава Національної Асоціації Оборонної Промисловості України (NAUDI) Сергій Пашинський висловився про критику у бік компанії "Fire Point".

У своєму пості у Facebook він наголосив, що компанія "Fire Point" зарекомендувала себе як надійний постачальник діп- та мідл-страйків Силам Оборони України. Водночас державі та суспільству варто зосередитись на підтримці команд, які конвертують ресурси в ураження ворога.

Пашинський додав, що зусилля NAUDI, яка системно відстоює права більш ніж 160 приватних компаній-членів асоціації та загалом цивілізовані підходи на ринку ОВТ, зосередженні на постачанні усієї номенклатури озброєння СОУ задля перемоги України у війні.

"Бачу, як за останній тиждень в пресі піднялась хвиля хейту щодо компанії "Fire Point" — найбільшого українського виробника діпстрайків. У виступах активістів та журналістів, зокрема, стверджується, що Міністерство оборони перерахувало цьому підприємству 311 мільярдів гривень. Лунають навіть заклики до націоналізації ефективного приватного підприємства", — йдеться у дописі глави асоціації.

Пашинський виділяє два основних моменти у цій ситуації:

"По-перше, в наших умовах націоналізація неодмінно призведе до зниження ефективності оборонного підприємства. Проблеми ефективності менеджменту державного оборонного сектору не є таємницею — вони неодноразово публічно висвітлювались у медіа. Усі провідні розробки в галузі ОПК, як і експоненціальний ріст та масштабування сектору відбулися та відбуваються виключно за рахунок приватної ініціативи. До слова, подібний до продукції "Fire Point" виріб вітчизняної державної компанії коштує більш ніж у два рази дорожче.

По-друге, цифра в 311 мільярдів гривень – це загальний бюджет МО першої редакції минулого року на закупівлю усіх ОВТ і боєприпасів. Бюджет витрачений (не без проблем та конфліктів) на закупівлю усієї продукції української оборонки. Банальна перевірка відкритих джерел, навичками якої, здавалося б, повинні володіти як журналісти, так і активісти, демонструє що виторг компанії "Fire Point" за минулий рік була більш ніж в 10 разів меншою за цю голослівно озвучену цифру".

Також він звертає увагу усіх на те, що головним критерієм для оцінки діяльності тієї чи іншої оборонної компанії повинна бути оцінка ефективності конвертації фінансового ресурсу у втрати ворога.

"Це — базова умова нашого виживання як нації. Усі виробники, які збільшують цей коефіцієнт, повинні працювати в умовах повного сприяння з боку усіх органів державної влади. Про все інше можна поговорити після Перемоги у війні!" — додає глава NAUDI.