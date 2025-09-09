"Мне нужен билет в этот вагон". Проводник УЗ исполнил вирусный танец и очаровал сеть (видео)

Украинцы в восторге от танца проводника под песню Jerry Heil

Проводник "Укрзализныци" исполнил зажигательный танец и стал звездой сети. Ранее его коллега стал известен на всю Украину из-за вечеринки в собственном вагоне.

Александр Барильник — проводник, исполнивший танец из клипа "Додай гучності (12 points)" певицы Jerry Heil, опубликовал видео в TikTok. Мужчина танцует в плацкартном вагоне, в форме проводника, на фоне окна и полок пассажиров. Он исполняет танец очень самозабвенно, четко прорабатывая движения.

Его "номер" оценила даже сама Jerry Heil, включив его в подборку исполнения танца из своего клипа, который певица опубликовала в Instagram. Он идет третьим в подборке.

Сеть в восторге от танца проводника

Украинцы оставили под видео множество "лайков" и комментариев. Люди восхищаются таким положительным и талантливым работником УЗ. Вот некоторые из комментариев:

Укрзализныця держится на таких позитивчиках, премию мужчине за популяризацию компании

Мне нужен билет в этот вагон, направление движения поезда не имеет значения

Билет в ваш вагон должен стоить дороже

Теперь понятно почему не достанешь билеты на Укрзализныци, все хотят ехать с Вами

Танец из клипа Jerry Heil стал вирусным

Танец из клипа "Добавь громкости (12 points)", недавно представившего Jerry Heil уже успел стать вирусным. В оригинале его исполняют танцовщики легендарного шоубалета Freedom Ballet.

Однако, к сожалению, не все проводники "Укрзализныци" так творчески и преданы работе. Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинец пожаловался, что проводник поезда был нетрезв на рабочем месте и нахамил ему. После жалобы мужчины работник УЗ обозвал его "стукачем".