Пес ворвался в атмосферное видео девушки и стал звездой - смешной ролик вирусится в сети

Украинская блогерша случайно сняла на видео забавный момент с собакой. Животное стало главной изюминкой ролика и внесло в него смех и позитив.

Соответствующее видео было опубликовано в TikTok на странице kindlekk. Девушка снимала атмосферный ролик на фоне снега и леса в тумане, как вдруг неожиданно в кадр забежала собака.

"Я просто хочу снять красивое видео… Также рандомный пёс:", — подписала это видео блогерша.

Дальнейшие действия животного насмешили девушку, ведь собака напрыгнула на ее ногу и стала совершать неоднозначные движения.

Под роликом пользователи оставили забавные комментарии о неожиданной концовке.

Комментарии под видео. Скриншот: TikTok/kindlekk

