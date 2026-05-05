Суд отказал ДБР и ОГП в аресте комбата Герсака

5 мая 2026 года в Печерском районном суде Киева состоялось заседание по избранию меры пресечения по делу об обвинении в незаконном обогащении командира 423 отдельного батальона беспилотных систем Виталия Герсака.

Следователи ДБР обвиняют В. Герсака в том, что в 2020-2021 гг. на должности начальника УСБУ в Николаевской области, им было неправомерно приобретено имущество, стоимость которого превышает официальные доходы на 22 млн грн.

Сам В. Герсак категорически отвергает выдвинутые против него обвинения и считает дело заказным. "Для меня, как для человека с 20-летним стажем оперативной работы, все это дело выглядит ничтожным. Оно основано на сомнительных, с профессиональной точки зрения, "заготовках" времен Баканова-Наумова, которые в свое время так и не смогли мне ничего инкриминировать" — заявляет В. Герсак.

По словам комбата, он ни дня не владел тем имуществом, о котором говорит сторона обвинения, а его родственники всю жизнь зарабатывали немалые деньги и имели возможность приобрести какие-либо активы. После увольнения со службы В. Герсак сам занимался предпринимательской деятельностью за границей и зарабатывал достаточно средств, чтобы быть небедным человеком. "У меня нет никакого желания втягиваться в эти игрища. Пусть этим занимаются мои адвокаты, а мое дело защищать Украину", — заявляет комбат Герсак.

Присутствовавшие на судебном заседании активисты и ветераны также обращают внимание на ряд противоречий по этому делу. "Почему события шестилетней давности только сейчас заинтересовали следователей? Неужели это дело настолько принципиально, что надо обезглавливать один из ключевых батальонов на критически важном Запорожском направлении? Такое впечатление, что фронт намеренно разрушается руками агентов ФСБ в украинских властях" — заявляет инвалид войны, ветеран-защитник, легендарный разведчик с позывным "Еврей".

В ходе судебного заседания стало известно, что в суд с ходатайством о взятии на поруки командира 423 ОБ БПС подполковника В. Герсака обратились командующий ОК "Юг" генерал-майор ВСУ М. Сидоренко и командующий 20-м армейским корпусом полковник С. Заиц.

Согласно решению суда, в удовлетворении ходатайства ДБР и ОРП о содержании В. Герсака под стражей отказано. Применена мера пресечения в виде залога в размере 10 млн грн, которые нужно внести в течение пяти дней.

Как сообщалось ранее, в начале 2022 года подполковник В. Герсак добровольно мобилизовался в ряды ВСУ и на момент вручения подозрения занимал должность командира 423 ОБ БПС, выполняющего боевые задания на Запорожском направлении. В конце 2025 года В. Герсак был награжден Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ Ступеня "За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и самоотверженное исполнение воинского долга".

